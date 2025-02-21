Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi bugün bir önceki güne kıyasla yüzde 13,4 azalarak 1 milyar 515 milyon 52 bin 801 lira seviyesine geriledi.

ELEKTRİK FİYATLARI SAATLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Gün öncesi piyasasında, yarın için en yüksek fiyat saat 19.00’da 2 bin 950 lira, en düşük fiyat ise saat 12.00’de 1.275 lira olarak belirlendi.

Bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 245 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 256 lira 88 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik en yüksek 2 bin 980 liradan, en düşük ise 1.425 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA