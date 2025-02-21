Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot elektrik piyasasında, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 1.275 lira olarak tespit edildi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi bugün bir önceki güne kıyasla yüzde 13,4 azalarak 1 milyar 515 milyon 52 bin 801 lira seviyesine geriledi.

ELEKTRİK FİYATLARI SAATLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Gün öncesi piyasasında, yarın için en yüksek fiyat saat 19.00’da 2 bin 950 lira, en düşük fiyat ise saat 12.00’de 1.275 lira olarak belirlendi.

Bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 245 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 256 lira 88 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik en yüksek 2 bin 980 liradan, en düşük ise 1.425 liradan işlem gördü.

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Kaynak: AA

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