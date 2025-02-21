Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseldi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot piyasadaki toplam işlem hacmi 9 milyon 398 bin 804 lira oldu. Bir önceki gün bu rakam 4 milyon 95 bin lira seviyesindeydi.

TİCARET MİKTARI 712 BİN METREKÜP OLDU

Dün spot piyasada toplam 712 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleştirildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 860 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 540 lira 54 kuruş olarak açıklandı.

DOĞAL GAZ GİRİŞ VE ARZ RAKAMLARI

Türkiye’ye dün toplam 307 milyon 841 bin 436 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen miktar 307 milyon 448 bin 670 metreküp olarak kayıtlara geçti.