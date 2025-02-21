Borsa İstanbul’da Gong Bulls Gsyo İçin Çaldı

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) payları, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle "BULGS" koduyla işlem görmeye başladı.

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Borsa İstanbul’da Gong Bulls Gsyo İçin Çaldı

Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ konsorsiyum liderliğinde 14-17 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arz, "Borsa Dışında Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle tamamlandı. Halka arz büyüklüğü 883 milyon 50 bin TL olarak gerçekleşirken, şirket sermayesinin yüzde 27,05’ine karşılık gelen paylar yatırımcılarla buluştu.

Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Bulls GSYO Genel Müdürü Ersoy Çoban ve şirket yöneticileri katıldı.

"GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının, büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere destek olarak sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Ergun, "Bulls Girişim, yenilikçi ve büyüme odaklı girişimlere yatırım yaparak, hem girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine hem de ortak olduğu şirketlerin kurumsallaşmasına katkıda bulunuyor. Halka arzdan elde edilen gelirle girişimcilik ekosistemine yeni yatırımlar yapılması hedefleniyor" dedi.

"YENİ DÖNEME ADIM ATTIK"

Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ise şirketin bugüne kadar birçok yenilikçi iş fikrini Türkiye ekonomisine kazandırdığını belirterek, halka arzın kendileri için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Akkaya, "Halka arz süreciyle birlikte ortaklık yapımız genişledi ve finansal gücümüz daha da arttı. Sermaye piyasalarının desteğiyle yeni yatırımlara odaklanarak sektördeki fırsatları değerlendireceğiz. Bundan sonraki süreçte de büyümeye ve ekonomiye değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

YENİ YATIRIMLAR HEDEFTE

Akkaya, halka arzdan sağlanan gelirin büyük bölümünün yeni yatırımlara yönlendirileceğini vurguladı. Şirketin yatırım planlarına ilişkin bilgi veren Akkaya, gelirin yüzde 40’ının savunma sanayisine ayrılacağını belirterek, bu sektörün yerli ve milli teknoloji geliştirme açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Gelirin yüzde 50’lik kısmının ise farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım amacıyla kullanılacağını dile getiren Akkaya, finansal teknolojiler ve enerji sektörünün yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki şirket satın alımları ve yeni girişimler üzerine odaklanacaklarını söyledi.

Bulls GSYO’nun son üç yılda öz kaynak büyüklüğünü 185 milyon TL’den 3 milyar 250 milyon TL’ye çıkardığını hatırlatan Akkaya, halka arzdan elde edilen kaynağın doğru yatırımlarla değerlendirilerek büyümenin sürdürüleceğini kaydetti.

YATIRIMCILARDAN YOĞUN TALEP

Bulls Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Vekili Mahir Can Ereren de halka arz sürecinin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti.

Ereren, halka arzda toplam 171 bin 190 yatırımcıya dağıtım yapıldığını ifade ederek, "Bulls GSYO’nun sermaye piyasalarından aldığı güçle yeni projeler ve yatırımlarla büyümeye devam edeceğine inanıyoruz. Yatırımcı sayısının artmasına ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" dedi.

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Kaynak: AA

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