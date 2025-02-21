Ramazan'da Püresini Yapıp Kaşık Kaşık Tüketin! 10 Dakika Yetiyor: Kan Şekerini Terazi Gibi Dengeliyor

Son yıllarda, hem geleneksel hem de modern mutfaklarda farklı tariflerde yer bulan hurma, sağlık açısından birçok faydayı bünyesinde bulunduruyor. Peki, hurma püresi nasıl hazırlanır ve vücuda hangi faydaları sağlar?

HURMA PÜRESİ NEDİR? HURMA PÜRESİ NASIL HAZIRLANIR?

Hurma püresi, hurmaların yumuşatılıp ezilerek püre haline getirilmesiyle elde edilen besleyici bir gıda maddesidir. Bu yöntemle hurmanın içerisindeki doğal şekerler ve besin değerleri korunarak, lezzetli bir alternatif oluşturulmuş olur. Hurma püresi, özellikle sıcak suya batırılarak 10-15 dakika içinde yumuşayan hurma tanelerinin ezilmesiyle kolayca hazırlanabilir.

Hazırlık aşaması oldukça basittir. İlk olarak hurmaların çekirdekleri çıkarılır ve temizlenir. Ardından, hurmalar sıcak suya batırılarak 10-15 dakika kadar bekletilir. Yumuşayan hurmalar, bir çatal veya mikserle ezilerek püre haline getirilir. Tatlandırıcı olarak üzerine bal veya tarçın eklenerek daha lezzetli hale getirilebilir.