Ekonomi Artık Sadece Kartla Dönüyor: 1,61 Trilyon Liraya Çıktı

Bankalararası Kart Merkezi'nin ocak verilerine göre; kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1,61 trilyon lira oldu. Toplam kart sayısı ise 438,9 milyona ulaşarak yıllık yüzde 10 artış gösterdi.

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Ekonomi Artık Sadece Kartla Dönüyor: 1,61 Trilyon Liraya Çıktı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ocak ayına ilişkin kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelere ilişkin verileri açıkladı. BKM verilerine göre, ocak ayında bu kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66 artarak 1,61 trilyon liraya yükseldi.

BKM’nin ocak ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, Türkiye’deki kredi kartı sayısı 130,2 milyon, banka kartı sayısı 195,6 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 113,1 milyon oldu. Kart sayıları geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Kredi kartı sayısında yüzde 9, banka kartlarında yüzde 3, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 24 oranında yükseliş yaşandı.

Böylece toplam kart sayısı 438,9 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 10 artış kaydetti.

Ekonomi Artık Sadece Kartla Dönüyor: 1,61 Trilyon Liraya Çıktı - Resim : 1

KREDİ KARTI İLE YAPILAN ÖDEMELER 1,37 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Ocak ayında gerçekleştirilen toplam kartlı ödemelerin 1 trilyon 366,5 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, banka kartlarıyla 207,8 milyar liralık, ön ödemeli kartlarla ise 32,4 milyar liralık harcama yapıldı.

Ödeme tutarlarında geçen yılın ocak ayına göre kredi kartı işlemlerinde yüzde 69, banka kartlarında yüzde 47, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 78 oranında artış görüldü.

Ekonomi Artık Sadece Kartla Dönüyor: 1,61 Trilyon Liraya Çıktı - Resim : 2

TOPLAM ÖDEME ADEDİ 1,58 MİLYAR OLDU

Kartlı ödeme adedi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 1,58 milyara ulaştı. Bu işlemlerin 913,2 milyonu kredi kartları, 538,1 milyonu banka kartları, 125,9 milyonu ise ön ödemeli kartlar ile gerçekleştirildi.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adedi yüzde 15, banka kartlarıyla yapılan ödeme adedi yüzde 8, ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme adedi ise yüzde 18 oranında artış gösterdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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