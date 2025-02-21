En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar Güncellendi
Emeklilere özel promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 Şubat ayı itibarıyla bankalar, maaşlarını taşımak isteyen emeklilere sundukları nakit desteklerini güncelledi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyonu hangi banka sunuyor? İşte bankaların Şubat 2025 güncel promosyon tutarları ve sundukları ek avantajlar...
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA BELLİ OLDU
Bankaların 2025 Şubat Güncel Emekli Promosyonları
Yapı Kredi
3 yıllık taahhüt karşılığında 6.250 TL - 20.000 TL arasında promosyon imkânı sunuyor.
TEB
Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sağlıyor.
Otomatik fatura talimatı veren müşteriler için bu rakam 21.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Garanti BBVA
Emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon veriyor.
Ek olarak, gelir belgesiz kredi imkânı da sunuyor.
ING Bank
Şartsız 15.000 TL promosyon veriyor.
Ek kampanyalar ile bu rakam 20.000 TL’ye kadar yükseltilebiliyor.
Akbank
Maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.
Ek koşullarla bu tutar 17.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.
İş Bankası
3 yıllık taahhüt veren emeklilere 5.000 TL - 12.000 TL aralığında promosyon ödemesi yapıyor.
Kamu Bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank)
3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.