En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar Güncellendi

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA BELLİ OLDU

Bankaların 2025 Şubat Güncel Emekli Promosyonları

Yapı Kredi

3 yıllık taahhüt karşılığında 6.250 TL - 20.000 TL arasında promosyon imkânı sunuyor.

TEB

Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sağlıyor.

Otomatik fatura talimatı veren müşteriler için bu rakam 21.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Garanti BBVA

Emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon veriyor.

Ek olarak, gelir belgesiz kredi imkânı da sunuyor.