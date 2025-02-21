En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar Güncellendi

Emeklilere özel promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar Güncellendi - Resim: 1

2025 Şubat ayı itibarıyla bankalar, maaşlarını taşımak isteyen emeklilere sundukları nakit desteklerini güncelledi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyonu hangi banka sunuyor? İşte bankaların Şubat 2025 güncel promosyon tutarları ve sundukları ek avantajlar...

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En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar Güncellendi - Resim: 2

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA BELLİ OLDU

Bankaların 2025 Şubat Güncel Emekli Promosyonları

Yapı Kredi

3 yıllık taahhüt karşılığında 6.250 TL - 20.000 TL arasında promosyon imkânı sunuyor.

TEB

Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sağlıyor.
Otomatik fatura talimatı veren müşteriler için bu rakam 21.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Garanti BBVA

Emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon veriyor.
Ek olarak, gelir belgesiz kredi imkânı da sunuyor.

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En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar Güncellendi - Resim: 3

ING Bank

Şartsız 15.000 TL promosyon veriyor.
Ek kampanyalar ile bu rakam 20.000 TL’ye kadar yükseltilebiliyor.

Akbank

Maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.
Ek koşullarla bu tutar 17.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

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En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar Güncellendi - Resim: 4

İş Bankası

3 yıllık taahhüt veren emeklilere 5.000 TL - 12.000 TL aralığında promosyon ödemesi yapıyor.

Kamu Bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank)

3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

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