Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 Yatay Seyrediyor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 artışla 9.809,98 puana yükseldi.

Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 Yatay Seyrediyor

Dün 9.807,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,42 puanlık artışla 9.815,92 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,47 puanlık değer kazanarak 9.809,98 seviyesine ulaştı. Gün içinde en düşük 9.781,31, en yüksek ise 9.829,89 puanı gördü.

Sektör endekslerine bakıldığında, mali endeks yüzde 0,28 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 0,12 ve hizmetler endeksi yüzde 0,01 oranında geriledi.

BIST 100 endeksinde işlem gören hisselerden 39'u değer kazanırken, 51’i düşüş kaydetti. Günün ilk yarısında en çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

TAHVİL VE DÖVİZ PİYASASINDA SON DURUM

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü işlemlerinde basit getiri yüzde 36,31, bileşik getiri ise yüzde 39,61 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0470, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 150,5 seviyesinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,4090 TL, avro ise 38,1530 TL’den satılıyor.

ALTIN VE PETROLDE DÜŞÜŞ

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 2.929 dolara gerilerken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 azalışla 75,7 dolardan işlem görüyor.

Balıkesir’de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi TutuklandıBalıkesir’de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi TutuklandıYurttan Haberler

Sahtekarlıkta Rekor! O Peynir Markası Her Ürünüyle İfşa Listesine GirdiSahtekarlıkta Rekor! O Peynir Markası Her Ürünüyle İfşa Listesine GirdiGündem

Kaynak: AA

Etiketler
Borsa Borsa İstanbul
Opus'un Türkiye Hamlesi Dünya Basınında Opus'un Türkiye Hamlesi Dünya Basınında
TÜİK Açıkladı: Yapı Ruhsatı Verilen Binaların Yüz Ölçümünde Azalış Yapı Ruhsatı Verilen Binaların Yüz Ölçümünde Azalış
CHP'den Patates Üreticileri İçin TMO'ya Çağrı CHP'den Patates Üreticileri İçin TMO'ya Çağrı
Altınyaldız ve Aras Gıda İflas Bayrağını Çekti! Mahkeme Kararını Verdi Altınyaldız ve Aras Gıda İflas Bayrağını Çekti! Mahkeme Kararını Verdi
Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Partinin Yeni Yönetimini Belirledi'
Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia: 'Yerel Seçimi İptal Ettirebileceklerini Düşünüyorlar' Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia
Motorine Dev Zam! Gece Yarısı Tabelalar Değişecek Motorine Dev Zam
Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev
İstanbul'da Alarm Üstüne Alarm! İmamoğlu Saat Verdi, En Soğuk Gece Geliyor İmamoğlu Saat Verdi, En Soğuk Gece Geliyor