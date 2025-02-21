Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 Yatay Seyrediyor

Dün 9.807,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,42 puanlık artışla 9.815,92 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,47 puanlık değer kazanarak 9.809,98 seviyesine ulaştı. Gün içinde en düşük 9.781,31, en yüksek ise 9.829,89 puanı gördü.

Sektör endekslerine bakıldığında, mali endeks yüzde 0,28 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 0,12 ve hizmetler endeksi yüzde 0,01 oranında geriledi.

BIST 100 endeksinde işlem gören hisselerden 39'u değer kazanırken, 51’i düşüş kaydetti. Günün ilk yarısında en çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

TAHVİL VE DÖVİZ PİYASASINDA SON DURUM

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü işlemlerinde basit getiri yüzde 36,31, bileşik getiri ise yüzde 39,61 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0470, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 150,5 seviyesinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,4090 TL, avro ise 38,1530 TL’den satılıyor.

ALTIN VE PETROLDE DÜŞÜŞ

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 2.929 dolara gerilerken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 azalışla 75,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA