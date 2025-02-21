Opus'un Türkiye Hamlesi Dünya Basınında

Dünya genelinden 30 milyondan fazla araç denetimi yapan Opus’un Metgün Group iş birliği ile Türkiye’de araç muayene ihalesine dahil olması dünya basınında büyük yanı uyandırdı. Dünya basınında yer alan haberlerde Opus’un her pazara özel uyarlamalarla birlikte yüzde 30 daha hızlı muayene yapabildiğine dikkat çekildi.

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Opus'un Türkiye Hamlesi Dünya Basınında

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi için açtığı ihale sürecinde başvurular 10 Şubat’ta sona erdi. İhaleye teklif veren şirketler arasında, ABD, Asya, Avrupa ve Latin Amerika’da yılda 30 milyondan fazla aracı muayene eden Opus’un Metgün Group ile Itversia Gestion S.L. ve VTV Norte SA ile kurduğu ortaklık da yer aldı

Araç muayenenin öncü isimlerinden birinin Türkiye’de açılan ihaleye girerek teklif vermesi dünya basınında da kendine yer buldu. Özellikle Latin Amerika’daki gazeteler ve internet siteleri Opus’un ihaleye katılmasına sayfalarında geniş yer verdi.

YÜZDE 30 DAHA HIZLI MUAYENE

Latin Amerika basınında yer alan haberlerde, Opus’un trafik kazalarında etkili bir azalma ve hava kalitesinde iyileşme sunduğu, her pazara özel olarak düzenlenmiş teknolojileri ile yüzde 30 daha hızlı muayene yapabildiği bilgisine yer verildi.

'TÜRKİYE’DE OLMAKTAN HEYECAN DUYUYORUZ'

Opus Grup Latin Amerika Başkanı Alfredo Granai de gazetelere yaptığı açıklamada, araç muayenesi ve akıllı araç desteği alanında Opus’un küresel bir lider olduğuna vurgu yapılırken, kullanılan son teknolojiler sayesinde yol güvenliği ve çevre korumasını ilerletmeye de şirket olarak kendisini adadığına vurgu yapıldı.

Granai, ayrıca yerel grup olan Metgün ile yapılan ortaklığa da dikkat çekerek, uzmanlıklarını Türkiye gibi yüksek büyüme potansiyeli taşıyan bir pazarda göstermekten büyük bir heyecan duyduklarını belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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