Dünya Devi Opus Türkiye’de

2007 yılında araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri için imzalanan 20 yıllık İmtiyaz Sözleşmeleri 14 Ağustos 2027 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra, kamu hizmetinin aksamadan devam etmesi için araç muayene istasyonlarının iki bölge (1. Bölge ve 2. Bölge) şeklinde özelleştirilmesi amacıyla ihalelere çıkıldı. İlk ilanlar 22 Ekim 2024 tarihinde yayımlandı ve 10 Şubat 2025 tarihi itibarıyla son teklif verme süreci tamamlandı.

İHALEYE KATILAN FİRMALAR

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi amacıyla başlattığı ihaleye katılan firmaları internet sitesi üzerinden açıkladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre teklif veren şirketler şu şekilde:

1. Bölge Araç Muayene İstasyonlarının Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi Hizmetleri Teklif Sahipleri

1. Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu (Doğuş Holding A.Ş – Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret A.Ş.)

2. AGTT Ortak Girişim Grubu (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş – GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – TÜV SÜD Aktiengesellschaft – Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.)

3. MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. – Itversia Gestion S.L. – Opus Group AB – VTV Norte SA )

2. Bölge Araç Muayene İstasyonlarının Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi Hizmetleri Teklif Sahipleri

1. Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu (Doğuş Holding A.Ş – Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret A.Ş.)

2. AGTT Ortak Girişim Grubu (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş – GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – TÜV SÜD Aktiengesellschaft – Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.)

3. MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. – Itversia Gestion S.L. – Opus Group AB – VTV Norte SA )

PAZARLIKTAN SONRA AÇIK ARTIRMAYA GEÇİLECEK

ÖİB'nin açıklamasına göre, 24 Şubat Pazartesi günü öğleden önce teklif sahipleriyle birinci tur pazarlık görüşmeleri gerçekleştirilecek. Yine 24 Şubat günü saat 14.30’da 1. Bölge, saat 15.30’da ise 2. Bölge için nihai pazarlık görüşmeleri, açık artırma şeklinde gerçekleştirilecek ve kamuoyuna açık olarak sonuçlandırılacak.

DÜNYA DEVİ OPUS GROUP LİSTEDE

Listede en dikkat çeken şirket ise Opus Group oldu. Şirket, Itversia ve Metgun Group ile işbirliği yaparak Türkiye'deki araç muayene ihalesine katıldı.

Opus Group, araç muayene ve akıllı araç destek hizmetlerinde dünya çapında lider konumda. Dört kıtada faaliyet gösteren şirket, araç muayene sektörünün en büyük firmalarından biri ve ABD pazarının yüzde 80'ini elinde bulunduruyor. Her yıl yaklaşık 30 milyon araç muayenesi gerçekleştirilen Opus, akıllı araç destek çözümleri sunarak, modern araçların artan karmaşıklığına uyum sağlayan otomotiv servis teknisyenlerine ileri düzey teşhis, programlama ve uzaktan destek hizmetleri sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi