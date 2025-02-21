Banka Devinden Flaş Kampanya: Geri Ödemesiz Tam 5 Bin TL Verilecek

İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTI

Bu avantajdan yararlanabilmek için 28 Şubat’a kadar en az 20 bin TL tutarında bireysel ihtiyaç kredisi kullanmak gerekiyor. 5.000 TL tutarındaki geri ödemesiz avans, kredi kartına artı bakiye olarak tanımlanacak ve harcama yapılabilir hale gelecek.

Ancak kampanya yalnızca bir kez kullanılacak ve başka kampanyalarla birleştirilemeyecek.