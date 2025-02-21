Banka Devinden Flaş Kampanya: Geri Ödemesiz Tam 5 Bin TL Verilecek
Bankacılık sektöründe Şubat ayına özel kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Yapı Kredi Bankası, müşterilerine 5 bin TL geri ödemesiz avans fırsatının detaylarını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanyalar arasında indirimler, puan kazançları, nakit avans ve kredi fırsatları yer alırken, Yapı Kredi’nin sunduğu son teklif vatandaşların ilgisini çekti. 1 Şubat’ta başlayan ve 28 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, Yapı Kredi’ye ilk defa müşteri olanlara 5 bin TL geri ödemesiz avans verilecek.
KİMLER KAMPANYAYA KATILABİLECEK?
Banka, kampanyadan yararlanmak isteyenler için başvuru sürecini internet sitesinde detaylı olarak duyurdu. Başvuru için “AVANS5000” kampanya kodu ile mobil bankacılık üzerinden hesap açarak bireysel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı başvurusunda bulunanlar bu fırsattan faydalanabilecek.
İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTI
Bu avantajdan yararlanabilmek için 28 Şubat’a kadar en az 20 bin TL tutarında bireysel ihtiyaç kredisi kullanmak gerekiyor. 5.000 TL tutarındaki geri ödemesiz avans, kredi kartına artı bakiye olarak tanımlanacak ve harcama yapılabilir hale gelecek.
Ancak kampanya yalnızca bir kez kullanılacak ve başka kampanyalarla birleştirilemeyecek.