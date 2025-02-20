Canlı Yayında Adaylığını İlan Etmişti... Özel'den Flaş 'Dursun Çiçek' Açıklaması!

CHP'nin aday belirlemek için düzenleyeceği ön seçime bir isim daha katılma kararı aldı. Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, CHP ön seçiminde aday olacağını açıkladı. CHP Lideri Özgür Özel, Çiçek’in adaylığı ile ilgili ilk açıklama geldi. Özel, “Sonuçta grubumuz takdir edecek. Eğer 20 kişi Cumhurbaşkanı adayı olmasını uygun görürse o zaman ön seçimde yarışacak” ifadelerini kullandı.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalar devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek rakip oldu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde aday olduğunu ilk kez dün akşam tv100'de Kübra Par ile Farklı Açılar programında duyuran Çiçek, "Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz. Bir ön seçim tecrübesi yaşadık. Hep ön seçimi savunduk ve bu sürece bir katkı sunmak istiyoruz. Yarın başvurumu yapmak üzere Ankara'da olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Dursun Çiçek’in adaylığına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi. CHP Lideri, tv100’e özel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sonuçta grubumuz takdir edecek. Herkes Dursun Bey’i tanıyor. Eğer 20 kişi Cumhurbaşkanı adayı olmasını uygun görürse o zaman ön seçimde yarışacak."

İMZA TOPLAMAK ÜZERE MECLİS'E GİTTİ

Öte yandan Çiçek bugün aday olmak için gerekli 20 imzayı toplamak üzere Meclis’e gitti. Şimdilik 5 milletvekilinin imza verdiğini söyleyen Çiçek, yarına kadar imzaları tamamlayacağını ifade etti.

İmamoğlu'na Rakip Çıktı! Dursun Çiçek Adaylığını Açıkladıİmamoğlu'na Rakip Çıktı! Dursun Çiçek Adaylığını AçıkladıGüncel

Kaynak: tv100

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Ekrem İmamoğlu CHP Ön seçim Özgür Özel Dursun Çiçek
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