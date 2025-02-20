CHP'li Çiçek'e Kızından Büyük Şok: Bu Sözlerle Yanıt Verdi

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçime ilişkin başvurusu süreci başlarken adaylar da belli olamaya başladı. CHP'nin eski dönem Milletvekili Dursun Çiçek, aday olacağını açıklamasının ardından TBMM'ye gelerek imza toplamaya başladı. Samimi açıklamalarda bulunan Çiçek, kızı İrem Çiçek'in Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini söyledi.

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CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta gerçekleştirilecek ön seçimde adaylar belirlenmeye başladı. 'Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'ndaki adaylık şartlarını sağlayanlar ve CHP TBMM grubunda en az 20 milletvekilinin imzasını alanlar, başvuruda bulunabiliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 25 ve 26'ncı dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek rakip olduğunu açıkladı. CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için düzenlenecek ön seçime katılmak istediğini açıklayan, Çiçek, TBMM'de imza toplamaya başladı.

CHP'li Çiçek'e Kızından Büyük Şok: Bu Sözlerle Yanıt Verdi - Resim : 1

'20 İMZAYI BULACAĞIM'

Tek adaylı bir ön seçimin demokratik ve etik olmayacağını belirten Çiçek, "Dolayısıyla tek adayla ön seçimi zorlamak hem partimizi hem de ön seçimi zora sokar. O açıdan ön seçimde tecrübeliyim; daha önce de 2015 yılında İstanbul'daki seçimde 2'nci bölgeden 2'nci çıkmıştım. Bu kez de ön seçimde Sayın İmamoğlu ile beraber başka adaylar da çıkacak inşallah, hep birlikte 1,5 milyondan fazla CHP üyesinin karşısına çıkacağız ve adayımızı belirleyeceğiz. Şu anda imza topluyorum, 20 imzayı bulacağım. Meclis'in kapalı olması süreci uzattı, akşama kadar toplamayı bekliyoruz yoksa yarın da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'5 VEKİL İMZA VERDİ'

TBMM Basın Kapısı'nda açıklamada bulunan Çiçek, "Tek adayla ön seçimi zorlamak partimizi de ön seçimi de zora sokar. O açıdan 2015'te olduğu gibi tecrübeliyiz. Bu seçimde de sayın İmamoğlu ile birlikte ön seçime 1.5 milyon üyemizin karşısına çıkacağız. Şu an imza topluyorum. Meclis'in kapalı olması süreci uzattı. Akşama kadar toplamayı bekliyoruz. Adaylığım için bazı vekiller imza verdi. 40 vekile gönderdik. 5 kişiden dönüş oldu" dedi.

CHP'li Çiçek'e Kızından Büyük Şok: Bu Sözlerle Yanıt Verdi - Resim : 2

'KIZIM İMAMOĞLU'NU DESTEKLİYOR'

Dursun Çiçek kızı İrem Çiçek'in Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği açıkladı. Konuşmasının devamında Çiçek, "Birinci çıkarsa ben de oyumu Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Bir önceki seçimde de 'Adayımız İmamoğlu olmalı' diyordu. Fikirlerine saygı duyarım. Bizim aile, demokratik bir aile" diye konuştu.

KIZINDAN YANIT

Çiçek'ın kızı adayının İmamoğlu olduğunu açıkladı. İşte İrem Çiçek'in paylaşımı:

"Babam Dursun Çiçek‘in CHP Cumhurbaşkanı ön seçimine aday olması açıklaması sonrası tweetler gelmeye başladı. Demokraside aday olmak öncelikli adımdır. Kendi isteği ile aday oldu, başarılar diler, çok sevgilerimi sunarım. Daha önce de yazdığım gibi benim CHP Cumhurbaşkanı adayım ise Ekrem İmamoğlu’nun hakettiğini ve kazanacağını düşünüyorum. Bütün adaylara bu demokratik yarışta başarılar dilerim. Ön seçimle aday belirledikleri için de CHP yönetimini tebrik ederim."

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Canlı Yayında Adaylığını İlan Etmişti... Özel'den Flaş 'Dursun Çiçek' Açıklaması!Canlı Yayında Adaylığını İlan Etmişti... Özel'den Flaş 'Dursun Çiçek' Açıklaması!Güncel

Kaynak: DHA

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