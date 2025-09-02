Hikmet Çetin’den Devlet Bahçeli’ye Sürpriz Ziyaret

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyarette bulundu. Görüşmenin kayyım kararının açıklandığı güne denk gelmesi dikkat çekti.

Hikmet Çetin’den Devlet Bahçeli’ye Sürpriz Ziyaret
TBMM eski Başkanı ve CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Merkezi’ne gitti. MHP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı."

Görüşmenin, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilerek il yönetimine kayyım atandığı güne denk gelmesi dikkat çekti.

