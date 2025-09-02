Hikmet Çetin’den Devlet Bahçeli’ye Sürpriz Ziyaret

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM eski Başkanı ve CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Merkezi’ne gitti. MHP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı."

Görüşmenin, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilerek il yönetimine kayyım atandığı güne denk gelmesi dikkat çekti.

