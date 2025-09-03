Sedef'in Yaşam Çığlığı: Ölümden Mesaj Atarak Kurtuldu! 'Yaşarken Kurtulayım, Öldükten Sonra Değil'

Adana’da boşandığı eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde öldüresiye darp edilen genç kadın, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Yüzünden ameliyat edilerek platin takılan kadın, "Ben yaşarken kurtulayım, öldükten sonra değil" sözleriyle yardım çağrısında bulundu.

Adana’da yaşayan Ganime Sedef Bahçeci (26), boşandığı eşi A.C.Ş. (28) tarafından şiddete uğradı. Çocuğunun gözü önünde darp edilen genç kadın, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çene ve elmacık kemiğinde kırıklar oluşan Bahçeci, ameliyat edilerek yüzüne platin takıldı. Olay sonrası gözaltına alınan eski eş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kadın, "Ben yaşarken kurtulayım, öldükten sonra değil" sözleriyle yardım çağrısında bulundu.

ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

6 yıl önce evlenen çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle şubat ayında boşandı. Ayrılığın ardından tehditlerin hedefi olan genç kadın, barışma taleplerini reddedince şiddet yeniden gündeme geldi. İddiaya göre A.C.Ş., Karataş’taki yazlık evde 30 Ağustos günü çıkan tartışmada Bahçeci’yi kızlarının gözleri önünde defalarca darp etti.

"EŞİM MERDİVENDEN DÜŞTÜ" DİYEREK GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Genç kadının kötüleşmesi üzerine şüpheli, eski eşini motosiklet ile Karataş Devlet Hastanesi'ne götürüp 'Eşim merdivenlerden düştü' dedi. Bahçeci ise boşandığı eşi tarafından tehdit edildiği için doktora bir şey söyleyemedi. Hastane doktoru ise yaptığı tetkikler ve müdahale sonucu genç kadının Adana'daki tam teşekküllü bir hastaneye gitmesi gerektiğini belirtti.

"ÖLDÜRDÜ BU BENİ" MESAJIYLA ANNESİNDEN YARDIM İSTEDİ

Bu sırada Bahçeci, annesine 'Öldürdü bu beni' diyerek mesaj atıp yardım istedi. Bu sırada A.C.Ş. ise genç kadını hastaneden alıp yeniden eve götürdü. Anne Sibel Kömür ise hemen kızının yanına giderek eski damadının elinden kurtarıp önce karakola götürüp şikayetçi oldu, ardından da yeniden hastaneye götürdü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bahçeci'ye darp sonucu kırılan çene ve elmacık kemiğinden ameliyat olup platin takıldı. Gözaltına alınan şüpheli eski koca ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"YAŞARKEN KURTULAYIM, ÖLDÜKTEN SONRA DEĞİL"

Taburcu olduktan sonra yaşadıklarını anlatan Bahçeci, "Her seferinde beni öldürmek istiyor. Bunu sürekli dile getiriyor. Olay günü yüzüme ve kafama yumruklar attı. Bu darp, dayak hep kızımın gözünün önünde oldu. Ben artık kendisinden kurtulup kızımla tek olabileceğim bir hayat yaşamak istiyorum. Beni sürekli tehdit ediyor. Her barışmamızdan sonra iyi oluyor sonra aynı şeyleri yaşatıyor. Ben yaşarken kurtulayım, öldükten sonra değil" sözleriyle yardım çağrısında bulundu.

"MESAJ ATMASA KIZIM BELKİ ÖLECEKTİ"

Kızının ölümden döndüğünü söyleyen anne Sibel Kömür ise, "Kızımdan ‘Öldürdü bu beni' diyerek mesaj geldi. Bizde o gün Karataş'taydık ve hemen gittik. Kızımı motosiklet ile getirdi, hemen karakola ve hastaneye gittik. Yıllardır kızıma bu şiddeti uyguluyordu. Kızım hep kendi evladı için katlanıyordu. Artık yardım istiyoruz. Kızım bize mesaj atmasa, biz yetişmesek belki ölecekti" diye konuştu.

Kızının yüzüne platin takıldığını, ameliyat olduğunu belirten Kömür, "Şahsın gözaltına alınıp serbest bırakıldığını öğrendik. Böyle insanları nasıl serbest bırakıyorlar anlamıyoruz. Kızım boşandı ama yine kurtulamadı. Bu cani tutuklanıp cezaevine gönderilsin, başka bir şey istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

