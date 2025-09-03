Malatya’da Tarihi Tören! Bakan Kurum Tarih Vererek Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketini yaşayan Malatya’da depremzedeler için hazırlanan 300 bininci konutun, 6 Eylül Cuma günü yapılacak törenler sahibine teslim edileceğini duyurdu.

“Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” sloganıyla, paylaşım yapan Bakan Kurum, Malatya'da düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağını bildirdi.

Malatya'da tamamlanan evler

200 BİN KİŞİ GÖREV YAPTI

Depremlerden etkilenen 11 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında 174 farklı bölgede 3.481 şantiye kuruldu. Yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve işçinin görev aldığı projelerde saatte 23, günde ise ortalama 550 konut tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

54 BİN 200 BAĞIMSIZ BÖLÜM

Haziran ayından bu yana tamamlanan 54 bin 200 yeni bağımsız bölüm, Malatya'daki törenle sahiplerine teslim edilecek. Bu kapsamda 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri ve 6 bin 404 köy evi vatandaşlara sunulacak. Teslim edilen toplam bağımsız bölüm sayısı böylece 304 bin 836’ya ulaşacak.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “300 bininci yuvamız tamam. Malatyalı kardeşlerimizle bu mutluluğu paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Malatya’daki törende Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a canlı bağlantılar kurularak, hak sahiplerine anahtarları takdim edilecek.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ OLDU

Depremde büyük hasar gören illerden Malatya’nın İkizce Mahallesi'nde TOKİ tarafından kurulan şantiye, 28 bin 289 bağımsız bölümle Türkiye’nin en büyük inşaat alanı oldu.

Burada inşa edilen konutların 11 bin 909’u tamamlanırken, kalan kısmın yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

300 bininci yuvamız tamam.



Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz.



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz.



6 Eylül 2025 Cumartesi

16.00

Malatya

