İstanbul Kongresi'nin İptali Sonrasında CHP'den Flaş Karar! 81 İl Başkanını İstanbul'a Çağırdı

CHP’nin İstanbul Kongresi’nin iptali sonrasında harekete geçen CHP, 81 il başkanını İstanbul'a çağırdı.

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevinden uzaklaştırılması ve geçici yönetim kurulu atanması kararı CHP'de tansiyonu yükseltti.

TEPKİ TOPLADI

Karar sonrasında CHP İstanbul Başkanı Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin'in kayyım olarak atanması ise tepki topladı. Kendisine gelen tepkilere anlam veremediğini belirten Gürsel Tekin "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. İtirafçı olup da halen parti üyesi olan bildiğim 7 kişi var. Onlara dokunulmuyor" açıklamasıyla dikkat çekti.

İL BAŞKANLARINA 'İSTANBUL' ÇAĞRISI

Söz konusu son gelişmelerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi harekete geçti. CHP, 81 il başkanını İstanbul'a çağırdı.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar verdi.

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyım olarak görevlendirildi.

"GÖREVİ" KABUL ETTİ

Öte yandan kayyım heyetinde görevlendirilen Gürsel Tekin yaptığı ilk açıklamada "Ben CHP'yi sahipsiz bırakacak bir anlayışta değilim. Partimin adliye koridorlarından bir an önce çıkartılarak eski demokratik işleyişine kavuşturulması için her görevi yapmaya hazırım" diye konuştu.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE SIRALANDI

CHP lideri Özgür Özel, dün akşam MYK sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez" dedi.

Özel, "Baba ocağında kimse Saray'ın verdiği kayyumluk görevini kabul edemez. Kabul ederse karşılaşacağı muamele budur" diye konuştu.

Gürsel Tekin, bugünkü son açıklamasında ise göreve başladığını duyurarak “CHP’yi sahipsiz bırakacak bir anlayışta değilim. Partimin yeniden demokratik işleyişine kavuşması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

