Türkiye’de Tüm Marketlerde Satılıyordu! Yetkililer Resmen Duyurdu: Çocuklara Satışı Tamamen Yasaklandı

O içecekler artık çocuklara satılmayacak. İngiltere hükümeti, enerji içeceklerinin çocuklara satışı durduruldu. Uzmanlar içindeki maddelerden kaynaklı çocukların gelişiminde olumsuz etkilediği ve yüz binlerce çocuğun uyku kalitesini düşürdüğü ifade edildi. Yasaklanan ürünlerde dev markalarda bulunuyor.

ÇOĞU YERDE YASAKLANMAYA BAŞLANDI

Birçok büyük perakendeci içecek satışını kısıtlamayı tercih ederken, bazı marketler çocuklara içecek satmaya devam ediyor. Yüksek kafeinli enerji içecekleri, litre başına 150 mg'dan fazla kafein içeren içecekler olarak tanımlanıyor. Bu ürünlerde zaten çocuklara önerilmediğini belirten uyarı etiketlerinin yer alması gerekiyor. İngiltere hükümeti ise 16 yaşın altındakilere satışını tüm perakendecilerde, internet üzerinden, mağazalarda, restoranlarda, kafelerde ve otomatlarda yasaklamayı planlıyor.

UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR GELİŞİMİ ENGELLİYOR

Yüksek kafein içeriğine rağmen günde en az bir tane olmak üzere 100 bin çocuk bu içeceklerden tüketiyor. 13-16 yaş aralığındaki gençlerin üçte biri haftada bir tane tüketiyor. Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Wes Streeting, "Çocukların günlük olarak vücutlarında bir çift espresso kadar alkol varsa, okullarında başarılı olmalarını nasıl bekleyebiliriz?" ifadelerini kullandı.

Enerji içecekleri zararsız gibi görünse de günümüz çocuklarının uykusu, konsantrasyonu ve genel sağlığı etkileniyor. Yüksek şekerli olanları ise dişlerine zarar veriyor ve obeziteye yol açıyor.

İngiltere'de 2024 yılında 1,2 milyon çocuk ve genç üzerinde yapılan bir araştırmada, enerji içeceği tüketimi ile artan baş ağrısı, tahriş, yorgunluk ve yetersiz uyku arasında bir bağlantı olduğu bulundu.

Ayrıca stres, kaygı ve depresyon gibi duygusal sorunların riskinin de arttığı bulundu.

