Milli Takım’dan Kafaları Karıştıran Görüntü! Gruplaşma Mı Başladı? Tepkiler Çığ Gibi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı’ndan gelen görüntüler gündem olmaya devam ediyor. Süper Lig’de yaşanan transfer gerginliği Milli Takım’a yansımış gibi gözüküyor. Gelen son görüntüler herkesi şoke etti. Antrenmanda Galatasaraylı Yunus Akgün ve Abdülkerim’in ayrı koşması kafaları karıştırdı. Birçok kişi ‘Milli Takım’da gruplaşma mı var?’ sorusunu sormaya başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmandan gelen görüntüler ise gündem olmaya devam ediyor.

MİLLİ TAKIM’DA GRUPLAŞMA MI BAŞLADI?

Antrenmana damga vuran görüntülerde Galatasaraylı yıldızlar Abdülkerim ile Yunus'un takımın arkasından ayrı koştuğu görüldü. Özellikle Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi sonrası Milli Takım’da soğuk rüzgarlar estiği öngörüldü. Milli yıldızların bu tavırları ‘Milli Takım’da gruplaşma mı başladı?’ sorusunu akıllara getirdi.

FUTBOLSEVERLERDEN TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Videoyu izleyen futbolseverler, "Orası milli takım herkes haddini bilsin", "Şimdi bunlar aynı maçta aynı takımda oynayacaklar öyle mi?", "Gruplaşmış bile hepsini çıkarsınlar kadrodan", "Lig bitti şimdi de Milli Takım başladı" şeklinde yorumlar yaptı.

