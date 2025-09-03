Beşiktaş Real Madrid’li Yıldızı Getiriyor! Sergen Yalçın Serdal Adalı’ya ‘Alın’ Emrini Verdi: Taraftarlar Havalimanına Akın Edecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Beşiktaş’ta hedef savunma hattını güçlendirmek. Bu doğrultuda siyah-beyazlı yönetim Real Madrid'in genç stoperi Raul Asencio’yu transfer listesine aldı. Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği hızlı stoper hamlesi dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ REAL MADRID’Lİ YILDIZI GETİRİYOR

Beşiktaş transferde düğmeye bastı! Sergen Yalçın ile çıkış yakalamak isteyen siyah-beyazlılar, savunma hattını sürpriz bir ismi getirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın “hızlı ve oyun kurabilen bir stoper” talebi doğrultusunda, gözler İspanya’ya, daha doğrusu Real Madrid'e çevrildi. Beşiktaş yönetimi, Real Madrid'in gelecek vaat eden genç stoperi Raul Asencio için resmi temaslara başladı. 2003 doğumlu İspanyol savunmacı, hem teknik kapasitesi hem de hızlı yapısıyla dikkat çekerken, Beşiktaş'ın oyun planına da birebir uyum sağlıyor.

SERGEN YALÇIN ONAYI VERDİ! SERDAL ADALI ÖZEL JETİYLE İSTANBUL’A GETİRECEK

Yönetim, genç oyuncunun gelişimine önem vererek kadroya katılması halinde Avrupa vitrininde değerleneceğini düşünüyor. Bu nedenle transferin satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle gerçekleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, özellikle geriden oyun kuran, çabuk pozisyon alabilen ve topsuz oyunda da etkili bir stoper profili istediğini yönetime net şekilde iletti. Raul Asencio’nun bu kriterleri karşılayan bir profil olması, transferin önemini artırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi