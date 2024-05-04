İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında 217 kişi gözaltına alınmıştı

Anayasa Mahkemesi'nin 12 Ekim 2023 tarihli kararı, Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını "hak ihlali" olarak değerlendirmişti. Bu karar, birçok emekçinin buluşma noktalarında toplanmasının gerekçesi olarak gösterilmişti. Ancak Bozdoğan Kemeri, İstiklal Caddesi, Taksim çevresi, Beşiktaş ve Şişli'de birçok cadde ve sokak ulaşıma kapatılmış, bazı metro seferleri iptal edilmişti. Buna rağmen Taksim'e gitmeye çalışan 217 kişi polis tarafından gözaltına alınmış, İçişleri Bakanlığı ayrıca barikattaki polislere saldıran 29 kişiyi ev baskınlarıyla gözaltına aldıklarını duyurmuştu.

52'Sİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde tutulan 65 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 65 kişiden 52'sinin 2911 Sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanuna Muhalefet', 'Terör Örgütü Propagandası Yapma', 'Kamu Görevlisine Direnme' suçlarından tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildiğini duyurdu.