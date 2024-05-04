Sezgin Baran Korkmaz: Türkiye'ye döneceğim, bu tezgahı bana kimlerin planladığını canlı yayında anlatacağım

Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, ABD'de iş hayatına devam ettiğini, 135 milyon dolarlık borcunun önemli bir kısmını ödediğini belirterek, "Benim yaşadığım bu olayı muhalefet üzerindeki bu tezgahı bana kimlerin planladığını, hangi eski milletvekili, hangi avukat, hangi gazetecilerin bu tezgahın içinde olduğunu yakın bir zamanda bir canlı yayında anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Sezgin Baran Korkmaz, hakkındaki iddiaların pek çoğunun hayal ürünü olduğunu savundu.

"Ben normal iş hayatıma devam ediyorum. Amacım, Amerikan devletine olan borcumu bir an önce ödeyip bitirmek. Toplam 135 milyon dolar civarında bir borcum var. önemli bir kısmını ödedim. Kalanını ödemek için çabalıyorum ve ödeyeceğim. Yargılamanın da bir yıl içinde biteceğini, bu süreçte de borcumu ödeyeceğimi düşünüyorum. Yargılama başka, borç başka bir şey. Borç, yargılama dışında olan bir şey." ifadelerini kullanan Korkmaz, "Cezaevinde değilim. Çalışma hayatımı burada sürdürüyorum. Benim hakkımda Türkiye’deki gündeme gelen iddiaların yüzde 95’inin hayal ürünü olduğunu söyleyebilirim. Benim dosyamda Amerika’da yargılandığım davada Türkiye’de konuşulduğu gibi bir itirafçı olma durumum söz konusu değil. Bunun itirafçı olunacak bir durumu yok. Benim dosyamda Türkiye’de gündeme gelen ilk dosyanın parçasıymış gibi yansıtılan iddialar doğru değil. Ayrıca dosyamın politik hiçbir tarafı yok. Bu bir normal vergi dolandırıcılığı, kara para aklama dosyası. Yargılama halka kamuya açık. Gizli bir tarafı yok." dedi.

Yakında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapacağını belirten Sezgin Baran Korkmaz, yaşadığı olayı muhalefet üzerinden kimlerin planladığını anlatacağını kaydederek, "Bu tezgahı bana kimlerin planladığını, hangi eski milletvekili, hangi avukat, hangi gazetecilerin bu tezgahın içinde olduğunu yakın bir zamanda bir canlı yayında anlatacağım. Olayın onların anlattığı şekilde olmadığı ortaya çıkacak. O villaların hangi parayla alındığını tek tek belgeleriyle ortaya koyacağım. Kimse bir şeyi saklayamaz. Ben, hangi gazetecilerin bu kirli planın parçası olduğunu ortaya koyarken onlar gibi yapmayacağım. Onların hepsinin isimlerini canlı yayında söyleyip birlikte canlı yayına çıkmayı teklif edeceğim" diye konuştu.

"BU YAŞANANLARDAN GÜÇLENMİŞ BİR ŞEKİLDE ÇIKTIM"

Korkmaz, “Ben bu yaşananlardan hayatımda güçlenmediğim kadar güçlenmiş bir şekilde çıktım. Şimdi New York’un ortasına memleketim olan Kars’ın ilçesi Digor adıyla ‘Digor Towers’i kuruyoruz. En geç bir yıl içinde Türkiye’ye dönmeyi planlıyorum. Ben Avusturya’dan ABD’ye getirildiğimde de Türkiye’ye iademi istedim. Dünyanın en büyük zengini olayım, Kars’ın bir taşını, Boğaz’ın bir bardak çayını dünyaya değişmem." ifadelerini kullandı.