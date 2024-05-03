CHP'li Ağbaba'dan 'Audi A8' isyanı: Ali Erbaş’ın bindiği aracın günlük kirası 25 bin TL, Allah ıslah etsin!

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam aracı olan Audi A8'in günlük kirasının 25 bin TL olduğunu açıkladı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı Audi A8 marka makam aracı tartışılmaya devam ediyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Audi A8 marka makam aracını TBMM'de gündeme getirdi. Erbaş'a seslenen Ağbaba, "Yerli ve milliysen TOGG'a binsene. TOGG'a niye binmiyorsun, ayağın mı kirlenir" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yayınlanan tasarruf genelgesini hatırlatan Ağbaba, "Mehmet Şimşek, kim tasarruf edecek, fakir fukara mı? Hiç uzağa gitme, genelge yayınlayacağına Diyanet İşleri Başkanı'na 'alo' de 6 tane makam aracına binmesin, 1 tane makam aracına binsin" dedi.

"YERLİ VE MİLLİYSEN TOGG'A BİN"

Erbaş'ın makam aracının günlük kirasının 25 bin TL olduğunu belirten Ağbaba, şunları söyledi:

"Bu fotoğrafa siz yabancı değilsiniz AK Parti milletvekilleri olarak. Çünkü israf ve şatafat sizin yaşam biçiminiz olmuş durumda. 16 milyon emeklinin 10 bin lira maaş aldığı bir ülkede, yüz binlerce asgari ücretlinin geçinmekte, beslenmekte zorlandığı bir dönemde Diyanet İşleri Başkanı'nın bindiği araca bakın. Tam da bu arada Mehmet Şimşek, tasarruf genelgesi yayınlıyor. Mehmet Şimşek, kim tasarruf edecek, fakir fukara mı? Hiç uzağa gitme, genelge yayınlayacağına Diyanet İşleri Başkanı'na 'alo' de 6 tane makam aracına binmesin, 1 tane makam aracına binsin. Ayrıca biliyorsunuz, AK Parti, Sayın Erbaş, yerli ve milli. Yahu yerli ve milliysen TOGG'a binsene. TOGG'a niye binmiyorsun? Ayağın mı kirlenir? Ne özelliğin var senin? Bu aracın günlük kirası 25 bin TL. Bir emekli 2 buçuk aylık maaşıyla bu arabaya binebiliyor. Bir asgari ücretli, bir buçuk maaşıyla bu arabaya binebiliyor. Allah bunları ıslah etsin, Allah bunlara vicdan versin."

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