Özgür Özel: Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır
CHP lideri Özgür Özel, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne ilişkin mesaj yayınladı.
Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır.
Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz."
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