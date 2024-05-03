Özgür Özel: Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır

CHP lideri Özgür Özel, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır" dedi.

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Özgür Özel: Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne ilişkin mesaj yayınladı.

Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır.

Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz."

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