Kent Lokantası'nda ucuz yemek kuyruğu: "Kimi ıstakoz kimi manda yoğurdu yiyor, milleti düşünen yok!"

İktidar sık sık "enflasyonu düşürüp refahı artıracağız" derken, ucuza yemek yemek isteyen vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çapa semtinde faaliyete geçirdiği Kent Lokantası'nın önünde kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlara, "İktidar sözcüleri zaman zaman 'enflasyonu düşürüp, refahı artıracağız' diyor. Umudunuz, kaldı mı, var m?" sorusu yöneltildi.

"AKP MİLLETİ SÖMÜRMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMIYOR"

Bir vatandaş, ''Hepsi yalan. Şu AK Parti'nin dedikleri hepsi yalan. Milleti sömürmekten fazla bir şey yapmıyorlar. Sadece insanları sömürüyor. İnsanları görüyorsun. Neye muhtaç ediyorlar görünüyor. Yani başka yerde bir yemek yesen 500 liradır. Bak şu burada 40 liraya Ekrem İmamoğlu ekmek veriyor yani. Nasıl kazanmasın? Nasıl millet oy vermez? Bu ülkeyi sömürdüler. Ve sömürmeye devam edecekler. Ama sonları da geldi yani zaten. Son aşamada. Bu seçimde gözüküyor zaten" dedi.

"220 İLE GİDEN BİR ARABA BİRDEN BİRE DURABİLİR Mİ?"

Üretimin olmadığına dikkat çeken bir vatandaş, "Enflasyon düşecek diye konuşuyorlar değil mi? 220 ile giden bir araba birden bire durabilir mi? Enflasyon öyle. Önce biraz yavaşlatacaksın. Enflasyonun hızı kesilmemiş bir kere. Hızı kesildikten sonra düşürebilme şansın var. İkincisi de bu ekonomide enflasyon düşmez. Çok basit bir şey. Her şeyi dışarıdan alan bir ülke. Nereden düşecek onu söyler misiniz ya? Böyle bir şey yok. Üretim yok. Ne bileyim yani. Nasıl diyeyim ki? Üretim olmayan bir yerde de tüketim. Toplum tamamen tüketim toplumu olmuş. Bu tüketim toplumun üstüne de bir ekonomi baskı var. O baskıyla beraber ne yapmaya çalışıyorlar? Yok enflasyonu düşüreceğiz. Böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONUN DÜŞMESİ CUMHURBAŞKANI'NIN 'BEN BIRAKIYORUM' DEMESİNE BAĞLI"

"Enflasyonun düşmesi için Cumhurbaşkanı'nın bir an önce 'ben bırakıyorum' demesi gerekir" ifadelerini kullanan vatandaş şöyle konuştu:

"Enflasyon nasıl düşecek. Üretim var mı? Yok. Nasıl düşecek? Ben de onu anlamıyorum. Sen söylüyorsun. Senin söylemenle mi düşüyor? Bu demedi mi? Emekliler yılı olacak. Oldu mu yıl? Olmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği hiçbir şey olmuyor zaten. Hep tersi oluyor. Enflasyonun düşeceği yok. Ha bir miktar düşebilir. Bu çarpan etkisi falan diyorlar da ben de bu etkiyi pek şey yapamıyorum. Nasıl bir etki bu? Nereye çarpıyor? Başka bir yere çarptırsınlar da otomobil fiyatları düşsün. Düşmüyor. Dolar yükseliyor. Ya doları aynı yerde tutmak için Merkez Bankası her gün dolar satıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Bırak sal gitsin. Vallahi söyleyeceğim bu kadar. Düşmez düşmez. Türkiye'de hiçbir şey düşmez. Enflasyonun düşmesi neye bağlı biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir an önce 'ben bırakıyorum bu işi' demesine bağlı. İnanın bana yüzde 40 geriye gelir. Kimse güvenmiyor. Avrupa güvenmiyor. Onlar güvenmeyince para göndermiyor. İş adamları güvenmiyor. Parasını yatırmıyor. Millet, Fransa'da sokak alıyor. Kendi iş adamları bile güvenmiyor. "

"BİZ BOL BOL BETON ÜRETTİK"

Bu hale kim getirdi ülkeyi? Ekonomi uzmanı olduğunu söyleyenin acaba e'sinden haberi var mı? Dünyada besin ürünleri şu anda ucuzluyor. Yunanistan'da biftek ne kadar biliyor musunuz? Bizim parayla 162 lira. Biftek. Demek ki üretiyor onlar. Biz de bol bol beton ürettik Türkiye'de.

Bir başka vatandaş ise şöyle konuştu:

"85 MİLYON İNSAN HİZMET İSTİYOR"

"Hiç umudumuz yok. Niye umudumuz yok? Çünkü Cumhurbaşkanımız belli zaten. Adam manda yoğurdu yiyor. Medine Hurması yiyor. Öbürü işte ıstakoz yiyor. Milleti düşünen yok ki. Hani halkın içine inmeleri lazım. Halkın içine inmedikten sonra enflasyonu düşüremezler. Diyanet İşleri Başkanı kendine özel bir araba alıyor ya. Böyle bir ekonomi olur mu ya? Neymiş? Dışarıya gitmek için yani iller arasında o arabayı kullanmak için var. A8 Audi alıyormuş. Böyle ekonomi olmaz ki. Ekonomi nereden başlar? En yukarıdan başlar aşağıya doğru inmesi lazım. 11 tane uçak var. Cumhurbaşkanımız çıktığı zaman 60 tane arabayla geziyor. Ekonomi düşer mi. Hayatta düşmez. Ekonominin düşmesi için bu sistemin değişmesi lazım.

AK Parti'nin gitmesi lazım. Artık doldu. Zamanı doldu. Yani yeni bir değişiklik şart. Bu ülkede yani. Onun için 1 Mayıs'ta da gördük bütün askerleri, subayları, polisleri dikmişler göndermeyin. Hani Taksim'e çıksak ne olur çıkmazsak ne olur? Ekonomiyle ne alakası var bunun? Ama adamlar bırakmıyorlar. Adamlar ne diyorlar? Biz diyorlar biat istiyoruz. Biz de hizmet istiyoruz. Artık bu halk, 85 milyon insan artık hizmet istiyor. Hizmetin olabilmesi için halka inmeleri lazım. Bakanların değiştirilmesi lazım. Hep aynı adamları görüyoruz. Merkez Bankası iki ayda bir değişmemesi lazım... Bu ülkenin kalkına bilmesi için iyi insanların gelmesi lazım. Biz bunu bekliyoruz. Yani bu hükümetin artık değişmesi lazım."

Kaynak: ANKA