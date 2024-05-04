İçişleri Bakanlığı'ndan tasarruf tedbirleri: Yerlikaya'nın araçları da dahil olmak üzere araç ve koruma polis sayıları azaltıldı

İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında Bakan Ali Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayılarının azaltıldığını bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan tasarruf tedbirleri: Yerlikaya'nın araçları da dahil olmak üzere araç ve koruma polis sayıları azaltıldı

İçişleri Bakanlığı'nda kamuda tasarruf önlemleri kapsamında ilk adım atıldı. Bu kapsamda koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığı duyuruldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır."

İçişleri Bakanlığı'nda dün akşam Bakan Ali Yerlikaya ile birlikte yardımcıları Bülent Turan, Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Ramazan Sağlam'ın korunmasında görevli 69 polisin görevlerinin sona erdiği iddia edilmişti. Polislerin yerine atama yapılmadığı belirtilmişti.

Bakanlık, çeşitli iddiaların kamuoyuna yansıdığı süreçte söz konusu adımın tasarruf tedbirleri kapsamında atıldığını bildirdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: KAMUDA TASARRUFU ARTIRACAK TEDBİRLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide yol haritasını fikir birliği içinde belirlediklerini ifade ederek kamuda tasarrufu artıracak tedbirler üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti.

BAKAN ŞİMŞEK: KAMUDA HARCAMA KONTROLÜ 2024'ÜN İKİNCİ YARISINDA DEVREYE GİRMİŞ OLACAK

Tasarruf çalışmalarının nihai noktaya geldiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Kamuda harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında devreye girmiş olacak." ifadesini kullanmıştı.

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