“İtibardan tasarruf olmaz": 4 ayda 17 hükümet konağı ihalesi yapıldı!

Vatandaş ekonomik krizle boğuşurken, iktidarın konak sevdası devam ediyor. Konaklar için yalnızca nisan ayında 6 yeni sözleşme daha yapıldı. Sözleşmeleri yeni imzalanan 6 konağın maliyeti 825 milyon 187 bin TL olarak belirlendi.

2024 yılında sözleşmesi imzalanan konak sayısı 17’ye yükselirken, 17 konak için devletin kasasından 2 milyar 14 milyon TL çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; son yapılan ihalelerden biri Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi için yapılacak konak oldu. Şanlıurfa Eyyübiye Hükümet Konağı için 17 Nisan’da yapılan ihalede en düşük teklif 213 milyon 700 bin TL oldu.

Eyyübiye Hükümet Konağı 10 bin metrekare alanda inşa edilecek. Üç katlı, dört bloktan oluşan konak 420 günde tamamlanacak.