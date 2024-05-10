Kuzey Makedonya seçimlerinin ardından THP'nin lideri Enes İbrahim'den ilk değerlendirme

Devlet Seçim Komisyonu’nun verilerine göre VMRO-DPMNE ve koalisyonunun ortak adayı Gordana Siljanovska Davkova 528 bin 778 oy aldı.

Rakibi SDSM ve koalisyonunun ortak adayı Stevo Pendarovski ise 238 bin 268 oy aldı.

Sandıkların yüzde 95,1’i açıldı. Buna göre Gordana Siljanovska Davkova, Kuzey Makedonya’nın ilk kadın cumhurbaşkanı olma özelliğini taşıyacak.

TÜRK PARTİSİNDEN İLK DEĞERLENDİRME

Kuzey Makedonya'da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından Türk Hareket Partisi'nin lideri Enes İbrahim'de kısa bir değerlendirme yaptı.

İbrahim, seçimlere katılan siyasi partilere ve iradesini sandığa yansıtan vatandaşlara teşekkürlerini ileterek, ittifakları memnun etmeyen bir sonuç aldıklarını belirtti. Önümüzdeki günlerde gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını ve alınması gereken kararları kararlılıkla alacaklarını ifade etti.

Ayrıca, popülist ve anlık politikalardan uzak durduklarını vurgulayan İbrahim, ülkenin stratejik hedeflerini desteklemeye devam edeceklerini ve Türk milletinin haklarının ilerletilmesi konusunda atılacak adımları baltalamayacaklarını belirtti.

Geçmişte zorlu süreçleri atlattıklarını hatırlatan İbrahim, partisinin her ferdine ve desteklerini esirgemeyen her soydaşa teşekkürlerini iletti. Ayrıca, gelecekte de ahlaki duruşlarından şaşmayacaklarını ve doğru yoldan sapmayacaklarını vurguladı.

'DOĞRU YOLDAN ŞAŞMAYACAĞIZ'

Enes İbrahim'in yaptığı o paylaşım:

'Seçimlere katılan siyasi partilere ve iradesini sandığa yansıtan vatandaşlara şükranlarımı sunuyorum. Maalesef ittifak olarak bizi memnun etmeyen bir sonuç aldık. Önümüzdeki günlerde gerekli değerlendirmeleri yapıp, gereken kararları alacağız. Popülist ve anlık politikalardan beslenmediğimiz gibi, ülkenin stratejik hedeflerini desteklemeye devam edip, Türk milletinin haklarının ilerletilmesi konusunda atılacak olan adımları baltalamayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi, gelecekte de ahlaki duruşumuzla varlığımızı koruyacağız. Doğru yoldan şaşmayacağız. Seçim ve seçim sürecinde canla, başla mücadele eden partimin her ferdine, oyları ile desteklerini esirgemeyen her soydaşa teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler geçmişte çok daha zor süreçleri atlattık, elbette yapacağımız değerlendirmelerin ardından bu süreci de atlatacağız.'