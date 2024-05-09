İsrail'in Eurovision'a katılımına protestolar yoğunlaşıyor

On binlerce kişi, İsveç'in Malmö kentinde 11 Mayıs'ta finali yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımını protesto etti. Protestocular, İsrail'in Filistin'deki politikalarına ve Gazze'de yaşananlara karşı seslerini yükseltti.

Büyük Meydan'da (Stor Torget) toplanan kalabalık, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıdı ve Filistinli çocukların maketlerini götürdü. "Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, Möllevangstorget Meydanı'na kadar yürüdü.

Protestocular, 11 Mayıs'ta da büyük bir gösteri daha düzenleyeceklerini duyurdu.

Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağıyla içeri alınmayacağı bildirilmişti.