ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını kesmesi sonrası İsrail'den korkutan açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kenti dahil planlanan saldırılar için “yeterli silahlarının” olduğunu belirtti. The Times of Israel’in haberine göre, Hagari, basın toplantısında, ordunun Refah’taki saldırısının kentin tamamıyla değil, yalnızca kentin doğusuyla sınırlı olduğunu iddia etti.

ABD’nin İsrail’e ve ordusuna ciddi güvenlik yardımları sağladığını belirten Hagari, “Ordunun, planladığı görevler ve ayrıca Refah’taki görevler için yeterli silahı var. İhtiyacımız olan şeye sahibiz” dedi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile her gün konuştuğunu belirterek, "Aramızda anlaşmazlıklar olsa dahi bunları kapalı kapılar ardında çözüyoruz." ifadesini kullandı.