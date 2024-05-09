G7 Adalet Bakanları Toplantısı, protestolar eşliğinde başladı

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya’dan oluşan G7 ülkelerinin adalet bakanları, İtalya'nın Venedik kentinde bir araya geldi.

Toplantıda Ukrayna, uluslararası yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç, yapay zeka ve hukukun üstünlüğü gibi konular ele alındı. Ancak bu toplantı, Filistin bayraklarıyla protesto edildi.

POLİSTEN GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE

İtalyan basınındaki haberlere göre, yaklaşık 200 kişilik grup, Filistin bayraklarıyla G7 toplantısını protesto etmek üzere etkinlik alanına doğru yürüyüşe geçince güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Polis, göstericileri kalkanlarıyla ve coplu müdahalesiyle püskürterek uzaklaştırdı. Bu sırada göstericiler, sık sık "Özgür Filistin" ve güvenlik güçlerine yönelik "utanın" şeklinde sloganlar attı.

Göstericilerle polisin kısa süreli karşı karşıya geldiği olaylarda yararlanan olmadı.