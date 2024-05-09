BM'de 'zorla yerinden edilme' tanımında tartışmalı değişiklik

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin güneyinde bulunan Refah şehrine yönelik saldırıları sonrasında bölgeden kaçmak zorunda kalan insanlar için kullandığı dilde değişikliğe gitti.

BM'de 'zorla yerinden edilme' tanımında tartışmalı değişiklik

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve BM Sözcüsü Stephane Dujarric, 7 Mayıs'ta yaptıkları açıklamalarda Refah'tan kaçan insanlardan "zorla yerinden edilmiş" olarak bahsetmişti.

Ancak BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, 9 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında bu defa "yerinden edilmiş" ifadesini kullandı.

Bu değişiklik, BM'nin Refah'ta yaşanan durumu nasıl değerlendirdiği ve savaş suçu ihtimalini nasıl gördüğü konusunda kafa karışıklığı yarattı.

SÖYLEM DEĞİŞTİ

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise bugün düzenlenen günlük basın toplantısında, "Refah'ta 80 bin kişinin yerinden edildiğini" bildirdi.

Bu rakamın birkaç saat içinde 100 bine ulaşmış olabileceğine işaret eden Haq, bölgede gerginliğin çok yüksek olduğunu ve saldırıların sürdüğünü ifade etti.

AA muhabirinin, "Zorla yerinden edilme ne zaman savaş suçu sayılır?" sorusunu yanıtlayan Haq, savaş suçlarının ilgili yasal kurumlarca tanımlanabileceğini, kendisinin bu tanımlamayı yapamayacağını söyledi.

Haq, zorla yerinden edilmeyi "insanların gönülsüz olarak yerinden edilmesi ve hareket etmeye zorlanması" olarak tanımladıklarını anımsattı.

"O zaman BM'ye göre zorla yerinden edilme varsa savaş suçu da vardır diyebilir miyiz?" sorusuna ise Haq, tekrar buna mahkemelerin karar vereceğini söyleyerek cevap verdi.

"BM zorla yerinden edilmeyi toplumların çatışmadan kaçmak için zorla evlerini bırakması olarak tanımlıyor. O zaman siz Refah'ta olan bitene zorla yerinden edilme diyor musunuz demiyor musunuz?" sorusunu ise Haq, "Yerinden edilmeyi görüyorsunuz ve bugün olanların bu tanıma nasıl uyduğunu da değerlendirebilirsiniz." ifadeleriyle cevapladı.

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