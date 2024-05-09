Slovenya prosedürü başlattı: Filistin'i devlet olarak tanıdı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Slovenya, Filistin devletinin tanınmasını yönelik prosedürü başlattı. Slovenya Başbakanı Robert Golob, Slovenya hükümetinin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların sona ermesine yardımcı olmak amacıyla Filistin devletinin tanınmasına yönelik prosedürü başlattığını aktararak, "Gazze'de her gün gördüğümüz dehşet kabul edilemez ve sona ermelidir. İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarına derhal son vermeye ve müzakere masasına oturmaya çağırıyorum" dedi.

İktidardaki koalisyonun bu karar üzerinde oybirliğiyle mutabık kaldığını belirten Golob, tanımanın diğer ülkelere de Slovenya'nın adımlarını takip etmeleri için ilham vermesini umduğunu ifade etti. Slovenya’nın Filistin’i tanımasının “müzakerelerin daha hızlı ilerlemesi için bir teşvik" olmasını istediğini belirten Golob, Birleşmiş Milletler'den acil ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve iki devletli çözümü hızlandırması çağrısında bulundu.

DİĞER ÜLKELERİN DE 21 MAYIS'TA TANIMASI BEKLENİYOR

İrlanda, İspanya ve diğer bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 21 Mayıs'ta Filistin devletini tanıması bekleniyor. Öte yandan 1988'den bu yana BM üyesi 193 ülkeden 139'u Filistin devletini tanıdı. İsrail ise Filistin devletinin diğer ülkeler tarafından tanınmasına karşı çıkıyor.