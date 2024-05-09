Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Doğu cephesinde inisiyatif Rusya'da

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e gelen Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile görüştü.

Görüşmede, cephe hattındaki durum, savunma desteği, Rusya'nın savaş planı, Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonu ve Küresel Barış Zirvesi ele alındı.

Görüşmenin ardından taraflar ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, Ukrayna'ya verdiği destek için Metsola'ya teşekkür ederek, birinci derece Liyakat Nişanı sundu.

İsviçre'de haziranda yapılacak Küresel Barış Zirvesi'ne değinen Zelenskiy, Rusya'yı zirveyi aksatmaya çalışmakla suçladı.

Zelenskiy, "Bu nedenle her devletin, her liderin, her uluslararası kuruluşun, Küresel Barış Zirvesi'ne katılım ve ortak barış çabalarımızı destekleme konusunda kesinlikle net bir tutum sergilemesine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Haziranda müzakere çerçevesinin onaylanması ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı müzakerelerinin başlaması için gerekli tüm koşulları yerine getirdiklerini belirten Zelenskiy, doğu cephesinde durumun zor olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Silah tedarikinin artırılmasıyla Rusya'yı doğuda durdurabileceğiz. Şu anda orada inisiyatif onlarda. Bu bir sır değil. Onları durdurmamız, inisiyatifi elimize almamız gerekiyor. Bu ancak elimizde güçlü bir şey olduğunda yapılabilir." diye konuştu.

Silah tedarikinin yapıldığını aktaran Zelenskiy, ancak bunun onaylanan miktarda olmadığını kaydetti.

Zelenskiy, gerekli miktarda yardımlar gelir gelmez Rusya'nın doğudaki inisiyatiflerini durduracaklarını vurguladı.

Kaynak: AA