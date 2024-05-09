Rusya’da petrol üretim tesisine İHA saldırısı: Hasar büyük

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde Gazprom Tesisi İHA ile hedef alındı.

Rusya’da petrol üretim tesisine İHA saldırısı: Hasar büyük

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin Salavat kentinde bulunan, Rus enerji şirketi Gazprom'a ait petrol üretim tesisine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda pompalama merkezinin hasar gördüğü, ancak ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi. Yetkililer, durumun "stabil" olduğunu ve petrol tesisinin çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

BU İLK DEĞİL!

Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Anapa şehrinde bulunan petrol depolama tesisine bugün İHA'larla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirilmişti.

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