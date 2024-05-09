Kenya'daki sel felaketinde bilanço artıyor: Can kaybı 257’ye yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 257’ye yükseldi.

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Kenya'daki sel felaketinde bilanço artıyor: Can kaybı 257’ye yükseldi

Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor.

Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 257'ye, yaralı sayısının da 188’e yükseldiğini duyurdu. Sözcü Mwaura, selden 293 bin 661 kişinin ve 61 sağlık tesisi etkilendiğini kaydetti. Mwaura 9 bin 816 dönüm tarım arazisinde mahsullerin zarar gördüğünü, selden etkilenenlere temel gıda malzemeleri dağıtıldığını belirtti. Hükümet Sözcüsü ayrıca alçak ve nehir kenarındaki bölgelerde su baskınları beklendiği, dik yamaçlar, sarp kayalıklar ve vadilerin olduğu bölgelerde ise heyelanların meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu. Mwaura, "Ülkenin çoğu yerinde su baskınları devam ediyor ve son hava durumu tahminleri 31 bölgede şiddetli yağış ve fırtınaların devam edeceğini gösteriyor" dedi.

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Kaynak: İHA

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