İsrail, Al Jazeera'nın ofisine baskın düzenledi: Ekipmanlarına el koyuyor

İsrail İletişim Bakanı Karhi, Al Jazeera kanalının İsrail’in kuzeyindeki Nasıra kentindeki ofisine baskın düzenlenmesi ve ekipmanlarına el konulması talimatı verdi.

Karhi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 'Bugün Nasıra'daki Al Jazeera stüdyolarına baskın yapılması emrini verdim. İletişim Bakanlığı müfettişleri, Kuzey Bölgesi polisi ile işbirliği içinde şu anda buradaki ekipmanlara el koyuyor.' ifadelerine yer verdi.

İsrailli Bakan, Al Jazeera'yı 'Hamas'ın borazanı' olarak nitelendirerek İsrail'den yayın yapmasına izin vermeyeceklerini açıkladılar.

Bu karar, İsrail hükümetinin 5 Mayıs'ta Al Jazeera'nın İsrail'deki tüm faaliyetlerini sonlandırma ve ofislerini kapatma kararıyla birlikte geldi.

Al Jazeera, İsrail'in bu kararını basın özgürlüğüne saldırı olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumdan kınama talep etti.