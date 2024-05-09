İsrail, Al Jazeera'nın ofisine baskın düzenledi: Ekipmanlarına el koyuyor

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Doha merkezli Al Jazeera kanalının İsrail'in kuzeyindeki Nasıra kentindeki ofisine baskın düzenlenmesi ve ekipmanlarına el konulması talimatı verdi.

Son Güncelleme:
İsrail, Al Jazeera'nın ofisine baskın düzenledi: Ekipmanlarına el koyuyor

İsrail İletişim Bakanı Karhi, Al Jazeera kanalının İsrail’in kuzeyindeki Nasıra kentindeki ofisine baskın düzenlenmesi ve ekipmanlarına el konulması talimatı verdi.

Karhi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 'Bugün Nasıra'daki Al Jazeera stüdyolarına baskın yapılması emrini verdim. İletişim Bakanlığı müfettişleri, Kuzey Bölgesi polisi ile işbirliği içinde şu anda buradaki ekipmanlara el koyuyor.' ifadelerine yer verdi.

İsrailli Bakan, Al Jazeera'yı 'Hamas'ın borazanı' olarak nitelendirerek İsrail'den yayın yapmasına izin vermeyeceklerini açıkladılar.

Bu karar, İsrail hükümetinin 5 Mayıs'ta Al Jazeera'nın İsrail'deki tüm faaliyetlerini sonlandırma ve ofislerini kapatma kararıyla birlikte geldi.

Al Jazeera, İsrail'in bu kararını basın özgürlüğüne saldırı olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumdan kınama talep etti.

Son Güncelleme:
Alıç sirkesinin bilinmeyen etkisi. Birçok kişi sadece elma sirkesini kullanıyordu Alıç sirkesinin bilinmeyen etkisi. Birçok kişi sadece elma sirkesini kullanıyordu
Eurovision 2024'te Filistin protestosu: İsrailli sanatçı şarkı söylerken "Özgür Filistin" sloganları atıldı İsrailli sanatçı şarkı söylerken "Özgür Filistin" sloganları atıldı
Uçak pistten çıktı: 10 yaralı Uçak pistten çıktı: 10 yaralı
İnci Taneleri ne zaman ekrana veda ediyor? Kanal D resmi açıklamayla duyurdu İnci Taneleri ne zaman ekrana veda ediyor? Kanal D resmi açıklamayla duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
Hafize Gaye Erkan’a yeni görev. Bomba atama… İki kamu bankası genel müdürü koltuğundan oluyor Hafize Gaye Erkan dönüyor. İki kamu bankası genel müdürü koltuğundan oluyor
Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor... 4 gün sürecek Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor...
Selçuk Geçer "işler karışabilir" diyerek uyardı: Bundan uzak durun! Selçuk Geçer "işler karışabilir" diyerek uyardı
Temmuzda emekliye yüzde kaç zam yapılacak? İşte masadaki rakamlar Temmuzda emekliye yüzde kaç zam yapılacak?
Özgür Özel'den CHP'li belediyelerde akraba atamalarına müdahale: Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam Özgür Özel talimat verdi; akraba atamaları için CHP'de alarma geçildi