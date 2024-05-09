Eurovision 2024'te Filistin protestosu: İsrailli sanatçı şarkı söylerken "Özgür Filistin" sloganları atıldı

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İsrail'i temsil eden sanatçı Eden Golan'ın Eurovision 2024'teki performansı "Özgür Filistin" tezahüratlarıyla bastırıldı.

Uluslararası müzik yarışması Eurovision 2024'te İsrail'i temsil eden Eden Golan, sahneye çıktığında protesto edildi. Seyirciler arasından yüksek sesle "Özgür Filistin" tezahüratları yükseldi ve sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Avrupa Yayın Birliği'nin İsrail'in yarışmaya katılmasına karar vermesi öncesi, karar birçok kesimden tepki almıştı.

Özellikle 1400'den fazla Finlandiyalı sanatçı, İsrail'in yarışmada yer almasına karşı çıkarak imza toplamıştı. İmza metninde, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçları nedeniyle yarışmadan men edildiği de hatırlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Eden Golan, sahne performansında asıl şarkısı olan "October Rain" yerine "Hurricane" adlı değiştirilmiş bir versiyonunu seslendirdi.

"October Rain" şarkısının, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına atıfta bulunması sebebiyle yarışmanın kurallarını ihlal ettiği için diskalifiye edildiği biliniyordu. İsrail, şarkının sözlerini değiştirerek yarışmaya katılmaya karar vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem