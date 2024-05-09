İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, beklentiler doğrultusunda mayıs ayında politika faizini yüzde 5,25'te sabit tuttu.

9 üyeli Para Politikası Kurulu'nun 7 üyesi faizin sabit kalması yönünde, 2 üyesi ise 25 baz puan azaltılması yönünde oy kullandı. Piyasa beklentisi; faizin sabit tutulması kararının 8'e 1 oyla alınması yönündeydi. İki komite üyesinin indirimden yana oy kullanması BoE'nin faiz indirimine bir adım daha yaklaştığı şeklinde yorumlandı.

BoE'nin faiz oranını, ağustos ayından itibaren 2024'ün sonuna kadar art arda faiz indirimi yaparak yüzde 4,5'e düşürüleceği tahmin ediliyor.

İngiltere'nin en eski bağımsız ekonomik araştırma enstitüsü Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsünün (NIESR) ülkedeki enflasyon verilerine ilişkin paylaştığı nota göre, enflasyonist baskıların yüksek kalmaya devam etmesi nedeniyle, BoE'nin mayısta bir faiz indirimine gitmesinin olası olmadığını belirtmişti.

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü ekonomisti Paula Bejarano Carbo ise, İngiltere’deki sıkı istihdam piyasasındaki ücret artışlarının hala güçlü olduğunu ve Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin belirsizliği gerekçe göstererek, "Daha fazla tedbiri makul görüyoruz." demişti.

ENFLASYON YÜZDE 3.2

İngiltere'de enflasyon 2022'nin Ekim ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin de etkisiyle yüzde 11,1 ile 40 yılın zirvesine ulaşmıştı. Son olarak mart ayında yıllık enflasyon yüzde 3.2 olarak açıklandı.

Zirveden önemli bir düşüş sağlansa da enflasyon BoE'nin yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.