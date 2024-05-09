Fransa panikte! Bir vaka tespit edildi: Göz, kulak ve ağızda kanamaya neden oluyor

Fransa'nın başkenti Paris'te bir hastaya Lassa ateşi teşhisi konuldu. Kemirgenlerden geçen bu virüs, gözlerde, kulaklarda ve ağızda kanamaya neden oluyor. Yetkililer şu anki durumun endişeye neden olmadığı bildirirken, Dünya Sağlık Örgütü olası salgına karşı tetikte. Virüs ölümcül olabiliyor.

Nijerya kayıtlara geçen en kötü hastalık Lassa Ateşi Fransa'nın başkenti Paris'te de görüldü. İngiliz The Mirror gazetesinin bildirdiğine göre ilk vaka, kısa süre önce yurt dışından dönen bir asker. Askerin, Paris Saint- Mande'deki Begin askeri hastanesinde tedavi gördüğü belirtiliyor. Yerel sağlık yetkilileri, kendisiyle temas etmiş olabilecek kişileri belirlemek için derinlemesine bir çalışmaya başladı. Yetkililer şu anki durumun endişeye neden olmadığı bildirdi.

LASSA ATEŞİ NEDİR?

Habere göre virüs gözlerde, kulaklarda ve ağızda kanamaya neden olan akut viral hemorajik bir hastalık.

NASIL BULAŞIYOR?

İnsanlara kemirgenlerden geçiyor ancak insanlar da birbirlerine bulaştırabiliyor. Enfekte farelerin idrarı, dışkısı, tükürüğü veya kanıyla temas yoluyla yayılıyor. Virüs özellikle sağlık çalışanlarının enfekte bir kişinin vücut sıvılarıyla temas etmesi halinde insandan insana bulaşabiliyor.

Hastalık ebola kadar ölümcül ya da bulaşıcı olmasa da şu anda Benin, Gana, Gine, Liberya, Mali, Sierra Leone ve Togo dahil olmak üzere birçok Batı Afrika ülkesinde endemik olarak görülüyor.

GEÇMİŞTE AVRUPA'DA DA GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya ya da ABD'ye dönen turistlere Lassa teşhisi konmuş ancak hastalık yayılmamıştı.

İNGİLTERE'DE TRAJİK ÖLÜM

İngiltere'de 2022 yılında Batı Afrika'dan Bedfordshire'a dönen bir ailede üç vaka rapor edilmiş ve yeni doğan bir bebek virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALARMDA

Lassa ateşi şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın veya pandemi potansiyeli olan kötü şöhretli patojenler listesinde yer alıyor. Örgüt olabilecek salgına karşı tetikte.

LASSA ATEŞİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Lassa virüsü baş ağrısı, halsizlik, öksürük, kusma, ishal, kas ağrıları ve boğaz ağrısına neden oluyor. Virüs şiddetli ise iç kanamanın yanı sıra solunum problemleri, yüzde şişme, göğüs ağrısı ve şoka yol açıyor.

'ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR'

Virüsün her yıl 200 binden fazla insana bulaştığı ve birkaç bin kişinin ölümüne neden olduğu söyleniyor. Tedavi genellikle anti-virallerle yapılıyor ve hastalık başladıktan hemen sonra verilirse etkili oluyor.

NİJERYA'DA REKOR SALGIN

Lassa ateşiyle ilgili geçen yıl (2023) Nijerya'da 9 bin 155 şüpheli vaka, 1270 teyit edilmiş vaka ve 227 ölümle yaşanan en kötü salgın olarak kayıtlara geçti. Bu yıl, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen vaka sayısına kıyasla Şubat ayına kadar 577 vaka ve 94 ölüm.