'Baby Reindeer'in gerçek Martha'sı röportaj verdi: "Gerçekten bir psikopat mı, öğreneceksiniz"

"Baby Reindeer" dizisi gündemden düşmüyor. Dizide 'tacizci Martha' olarak canlandırılan kişinin Fiona Harvey adındaki İskoç kadın olduğunun ortaya çıkmasının ardından gözler Harvey'e çevrilmişti. Gazeteci Piers Morgan, Harvey'nin kendisine konuştuğunu açıkladı.

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'Baby Reindeer'in gerçek Martha'sı röportaj verdi: "Gerçekten bir psikopat mı, öğreneceksiniz"

Netflix'in geçtiğimiz ay yayınlanan "Baby Reindeer" dizisi, platform tarihinde en çok izlenen dizilerden biri olma yolunda ilerliyor. Yayınlandığı günden beri gündemden düşmeyen dizi, Donny adında başarısız bir komedyenin çalıştığı bara gelen Martha adında bir kadına çay ikram etmesinin ardından hayatının kabusa dönmesini anlatıyor.

6 bölümlük mini dizinin bu denli sansasyon yaratmasının nedeni ise dizinin, başrol oyuncusu ve yazarı İngiliz komedyen Richard Gadd'in gerçek hikayesi olması.

Bir ayda 60 milyona yakın izlenen dizideki Martha karakterinin gerçekte kim olduğu da çok merak edildi. Çünkü Martha'nın esinlenildiği kişi, Gadd'i yaklaşık dört yıl boyunca binlerce mesaj ve e-posta ile taciz etmiş bir "stalker" yani tacizkar takipçi.

"PSİKOPAT MI ÖĞRENECEKSİNİZ"

Gerçek hayattaki Martha'nın kim olduğu geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktı. "Fiona Harvey" adlı İskoç kadın, dizide anlatılan tacizcinin kendisi olduğunu kabul etti. İddiayı destekleyecek sosyal medya paylaşımları da hala mevcut.

İngiliz gazeteci Piers Morgan, dünya gündemine oturan Harvey ile röportaj yaptığını açıkladı.


X hesabından Fiona Harvey'le bir fotoğrafını paylaşan Morgan, Harvey'in hikayenin bir de kendi açısında dinlenmesini istediğini söyleyerek, "O gerçekten bir psikopat mı öğreneceksiniz" dedi.

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