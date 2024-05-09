Aşık olup evlendi, 12 gün sonra şoke oldu: Gelin erkek çıktı, damat kahroldu

Asya ülkesi Endonezya'da bir adam, aşık olup evlendiği kişinin 12 gün sonra erkek olduğunu fark etti. Durumun polise bildirildiği ve failin hapis cezası alabileceği kaydedildi.

Aşık olup evlendi, 12 gün sonra şoke oldu: Gelin erkek çıktı, damat kahroldu

Endonezya'da yaşanan ilginç bir olayda, bir adamın evlendiği eşinin aslında erkek olduğunu 12 gün sonra fark etmesiyle polise başvurduğu bildirildi. Çift, internet ortamında tanışıp bir araya gelmişti.

T24'ten alınan habere göre, Adam, eşine ilk görüşte aşık olduğunu ve birkaç buluşmanın ardından evlenme teklifinde bulunduğunu dile getirdi.

Ancak evlendikten sonra eşinin sürekli yüzünü peçe ve başörtüsüyle gizlemesi ve cinsel ilişkiden kaçınması şüphelerini uyandırdı. Durumu araştıran aile, eşin gerçekte erkek olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı.

Adam, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Eşim, ailesini kaybettiğini ve düğüne katılacak kimseyi olmadığını söyledi. Ancak evlendikten sonra da yüzünü gizlemeye ve cinsel ilişkiden kaçınmaya devam etti. Ailemin araştırmaları sonucunda gerçekleri öğrendik ve polisi aradık. Eşim, para karşılığı ilişki teklif ettiğini itiraf etti."

Bu durumda, failin 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Etiketler
Endonezya Evlilik
İzlenme rekorları kıran Star TV dizisi ekrandan alındı. Gerçek ortaya çıktı İzlenme rekorları kıran Star TV dizisi ekrandan alındı. Gerçek ortaya çıktı
ABD'de, İsrail'in yasaları ihlal edip etmediğine ilişkin Kongre'ye sunulacak rapor gecikecek ABD'de, İsrail'in yasaları ihlal edip etmediğine ilişkin Kongre'ye sunulacak rapor gecikecek
Kan donduran olay! Engelli çocuklarını timsahlara yem ettiler Kan donduran olay! Engelli çocuklarını timsahlara yem ettiler
Herkes çok üzülmüştü! Show TV'den Bahar açıklaması. Dizi final mi yapıyor? Herkes çok üzülmüştü! Show TV'den Bahar açıklaması. Dizi final mi yapıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor... 4 gün sürecek Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor...
Hafize Gaye Erkan’a yeni görev. Bomba atama… İki kamu bankası genel müdürü koltuğundan oluyor Hafize Gaye Erkan dönüyor. İki kamu bankası genel müdürü koltuğundan oluyor
Temmuzda emekliye yüzde kaç zam yapılacak? İşte masadaki rakamlar Temmuzda emekliye yüzde kaç zam yapılacak?
Özgür Özel'den CHP'li belediyelerde akraba atamalarına müdahale: Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam Özgür Özel talimat verdi; akraba atamaları için CHP'de alarma geçildi
Selçuk Geçer "işler karışabilir" diyerek uyardı: Bundan uzak durun! Selçuk Geçer "işler karışabilir" diyerek uyardı