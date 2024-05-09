Aşık olup evlendi, 12 gün sonra şoke oldu: Gelin erkek çıktı, damat kahroldu

Endonezya'da yaşanan ilginç bir olayda, bir adamın evlendiği eşinin aslında erkek olduğunu 12 gün sonra fark etmesiyle polise başvurduğu bildirildi. Çift, internet ortamında tanışıp bir araya gelmişti.

T24'ten alınan habere göre, Adam, eşine ilk görüşte aşık olduğunu ve birkaç buluşmanın ardından evlenme teklifinde bulunduğunu dile getirdi.

Ancak evlendikten sonra eşinin sürekli yüzünü peçe ve başörtüsüyle gizlemesi ve cinsel ilişkiden kaçınması şüphelerini uyandırdı. Durumu araştıran aile, eşin gerçekte erkek olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı.

Adam, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Eşim, ailesini kaybettiğini ve düğüne katılacak kimseyi olmadığını söyledi. Ancak evlendikten sonra da yüzünü gizlemeye ve cinsel ilişkiden kaçınmaya devam etti. Ailemin araştırmaları sonucunda gerçekleri öğrendik ve polisi aradık. Eşim, para karşılığı ilişki teklif ettiğini itiraf etti."

Bu durumda, failin 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.