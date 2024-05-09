Kan donduran olay! Engelli çocuklarını timsahlara yem ettiler

Güney Hindistan'da bir çift, engelli çocuklarını timsahlarla dolu bir kanala atarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklandı.

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Kan donduran olay! Engelli çocuklarını timsahlara yem ettiler

Güney Hindistan'da kayıtlara geçen akıl almaz olaya göre, bir kadın çocuklarını 'yük olarak gören' kocasıyla yaşadığı tartışmadan sonra altı yaşındaki engelli oğlunu timsahlarla dolu kanala attığı iddiasıyla tutuklandı. İşitme ve konuşma engelli çocuğun parçalanmış cesedi, Pazar günü kanaldan çıkarıldı. Bir polis memuru yerel medyaya yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki Savitri'nin, kendisini çocuklarını ölüme atmaya zorladığı için 36 yaşındaki kocası Ravi Kumar'ı, suçladığını aktardı.

Polis müfettişi Krishna Barakeri gazeteye şunları söyledi:

"Cumartesi gecesi aynı konuyla ilgili artan tartışmanın ardından Savitri'nin oğlunu akşam 21.00 civarında timsahların olduğu nehre bağlı bir atık kanalına attığı iddia edildi."

Sputnik’te yer alan habere göre, komşuların alarma geçmesi üzerine polis, çocuğu bulmak için dalgıçlar gönderdi. Ancak hava çoktan karardığı için arama operasyonu ertesi güne kadar beklemek zorunda kaldı. Polis, çocuğun cesedinin bir timsahın çenesinde bulunduğunu ve timsahın yakalanmasının ardından kurtarıldığını söyledi. Vücutta ciddi yaralanmalar, ısırık izleri ve sağ kolun eksik olduğu görüldü. Polis ayrıca, çiftin cinayet suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

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