Greta Thunberg'e para cezası

T24'ün aktardığı habere göre, Stockholm Bölge Mahkemesi 8 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, iklim aktivisti Greta Thunberg'in İsveç'te Mart ayında parlamentoya girişi iki kez bloke ettikten sonra kolluk kuvvetlerinin emirlerine uymadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığını söyledi.

Thunberg ve 4 arkadaşı, 12 ve 13 Mart'ta iklim değişikliğinin etkilerine karşı yapılan oturma protestoları sırasında polis tarafından uzaklaştırıldıktan sonra mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmanın ardından konuşan iklim aktivisti, kararı "saçma" olarak nitelendirerek sivil itaatsizlik suçlamasını reddetti.

Stockholm Bölge Mahkemesi 21 yaşındaki aktivistin 6 bin İsveç kronu (440 euro) para cezası ve tazminat olarak ilave bin kron (73 euro) ödemesine hükmetti.

BBC'ye konuşan Thunberg şunları söyledi: "Bir kez daha, biz gençler gibi barışçıl iklim protestocularının baskıyla karşı karşıya kalmasının ve buna karşı hareket ettikleri için mahkemede yasal cezalarla karşı karşıya kalmalarının ne kadar saçma olduğunu görüyoruz. Şu anda çok istikrarsız ve tehlikeli bir geleceğe doğru yanlış yönde gidiyoruz"

Thunberg, "Büyük şirketler ve iktidardaki insanlar gerçek suçlulardır ve hızla tırmanan iklim krizini hiçe sayarak insanları gerçek tehlikeye sokanlardır" diye konuştu.

Thunberg daha önce de İsveç'teki protestolar sırasında sivil itaatsizlik suçlamasıyla iki kez para cezasına çarptırılmıştı. Son iki suçlama, kendisi ve küçük bir grup aktivistin, hükümetin iklim krizi konusunda siyasi eylemsizliğini protesto etmek amacıyla İsveç parlamentosunun ana girişini kapatmasının ardından geldi.