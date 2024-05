İran'da ödüllü yönetmene hapis ve kırbaç cezası: Filmler ve belgeseller 'gizli anlaşma' sayıldı

Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) 2020 yılında 'There Is No Evil' adlı filmiyle büyük ödül olan Altın Ayı'yı kazanan İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof, ülkesinde ulusal güvenliği tehdit ettiği suçlamalarıya sekiz yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı.

Yönetmenin avukatı Babak Paknia, X platformunda çarşamba günü (8 Mayıs) yaptığı açıklamada, mahkemenin Raoulf'a ayrıca belirsiz bir para cezası vererek mal varlığına el konulmasına karar verdiğini yazdı.

FİLMLER VE BELGESELLER 'GİZLİ ANLAŞMA' SAYILDI

CNN Türk'te yer alan habere göre, Paknia mahkeme kararlarının yanı sıra, müvekkili olan yönetmen Rasoulof'a atfedilen suçların niteliğine ilişkin de bilgiler vererek, ödüllü yönetmenin film ve belgesellerinin, mahkemece "ülkenin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla gizli anlaşma örnekleri" olmakla suçlandığını yazdı.

SON FİLMİ, AÇILIŞINI BU YIL CANNES'DA YAPACAK

Tüm bunlar yaşanırken, yönetmenin son filmi 'The Seed of the Sacred Fig' (Kutsal İncirin Tohumu) dünya prömiyerini bu yıl 77. Cannes Film Festivali'nde, festivalin 'Ana Yarışma' kategorisinden sonra gelen en prestijli yan seçkilerinden biri olan 'Belirli Bir Bakış' bölümünde yapmaya hazırlanıyor.

OYUNCULARIN, RASOULF'UN FİLMİ CANNES'DAN ÇEKMESİNİ İSTEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Filmin gösterime girmesinden önce, yönetmen ve yapım ekibinin İran hükümetinin baskısıyla karşı karşıya kaldığını iddia eden avukat, geçen hafta X'te bazı oyuncuların yetkililer tarafından sorgulandığını ve ülkeden çıkışlarının engellendiğini yazdı. Paknia'ya göre bazı oyuncular da yetkililerden Rasoulof'a filmi festivalden çekmesini söylemelerini istediklerini iddia etti.

Paknia ayrıca geçen hafta X'te Rasoulof'un filminin gösterimine katılmak üzere Cannes'a gidip gidemeyeceğinin belirsiz olduğunu yazdı. 2022 yılında bir İran mahkemesi Rasoulof'u bir yıl hapis cezasına çarptırmış ve film yapmasını yasaklamıştı.