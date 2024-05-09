Bangladeş'te son 1 ayda 74 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Bangladeş'te Nisan ayından bu yana 35'i çiftçi toplamda 74 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Bangladeş'te son 1 ayda 74 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş'te yetkililer, nisan ayında 31 kişinin, mayısta ise şimdiye kadar toplam 43 kişinin, yıldırım çarpması sonucu öldüğünü duyurdu.

1 GÜNDE 11 KİŞİ ÖLDÜ

Mayısta bir gün içerisinde yıldırım çarpması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği belirten yetkililer, Nisan ayından bu yana 35'i çiftçi toplam 74 kişinin öldüğünü bildirdi.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, vatandaşlara yıldırım çarpmasından korunmak için bilgilendirme ve uyarılar yaptı.

Kaynak: AA

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