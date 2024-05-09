Suikast iddialarının ardından sıcak gelişme: Ukrayna Güvenlik Dairesi Başkanı görevden alındı

Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi'nde görevli 2 kişinin, suikast iddiaları nedeniyle tutuklanmasının ardından Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı'nı görevden aldı.

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Suikast iddialarının ardından sıcak gelişme: Ukrayna Güvenlik Dairesi Başkanı görevden alındı

Ukrayna istihbaratının suikast düzenleyeceği şüphesiyle Devlet Güvenlik Dairesi'nde görevli 2 kişiyi tutuklamasının ardından harekete geçen Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı’nı görevden aldı.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi'nde görevli 2 albayın tutuklanmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınlandığı kararnameyle Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı Serhii Rud’u görevden aldı. 2019 yılında göreve başlayan Rud’un yerine henüz yeni bir atama yapılmadı.

SBU, Zelenskiy ve diğer üst düzey askeri ve siyasi yetkililerine suikast hazırlayan 5 Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanının açığa çıkarıldığını duyurmuş, Rus istihbaratına bilgi sızdırdığı öne sürülen 2 Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi albayını tutuklamıştı.

Kaynak: İHA

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Ukrayna Suikast
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