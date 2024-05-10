Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 13 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaretten beklentilerini paylaştı.

Son Güncelleme:
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Türk-Yunan ilişkilerinde sükunet dolu bir dönem beklentisi olduğunu belirtirken, liderler arasındaki görüşmelerin dramatize edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık kalması ve olası krizlerin önlenebilmesi için önemli olduğunu ifade etti.

Yunanistan'ın Kariye Camii'nin ibadete açılmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Yerapetritis, bu durumun 2020'de alınmış bir karar olduğunu hatırlattı.

Yerapetritis, 13 Mayıs'ta yapılacak olan Türkiye ziyaretinin önemli bir adım olduğunu belirtirken, liderlerin buluşmasının samimi bir görüşme olması gerektiğini ve pozitif gündem, siyasi diyalog ve güven artırıcı önlemleri içeren görüşmelere yönelik bir yol haritası çizilmesi gerektiğini söyledi.

Son Güncelleme:
Kuzey Makedonya seçimlerinin ardından THP'nin lideri Enes İbrahim'den ilk değerlendirme Kuzey Makedonya seçimlerinin ardından THP'nin lideri Enes İbrahim'den ilk değerlendirme
Suikast iddialarının ardından sıcak gelişme: Ukrayna Güvenlik Dairesi Başkanı görevden alındı Ukrayna Güvenlik Dairesi Başkanı görevden alındı
ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor
Canan Karatay'ı haklı çıkaran gerçek. İçtiğimiz çayı zehre dönüştüren hata Canan Karatay'ı haklı çıkaran gerçek. İçtiğimiz çayı zehre dönüştüren hata
ÇOK OKUNANLAR
Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da: Everyway That I Can şarkısıyla sahne aldı Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da
Bayern Leverkusen 59 yıllık rekora ortak oldu: UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Bayern Leverkusen-Atalanta Bayern Leverkusen 59 yıllık rekora ortak olarak finale yükseldi
Kuzey Makedonya seçimlerinin ardından THP'nin lideri Enes İbrahim'den ilk değerlendirme Kuzey Makedonya seçimlerinin ardından THP'nin lideri Enes İbrahim'den ilk değerlendirme
Justin Bieber’ın gözyaşlarının nedeni belli oldu! Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber hamile! Justin Bieber’ın gözyaşlarının nedeni belli oldu! Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber hamile!
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor