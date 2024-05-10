Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Türk-Yunan ilişkilerinde sükunet dolu bir dönem beklentisi olduğunu belirtirken, liderler arasındaki görüşmelerin dramatize edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık kalması ve olası krizlerin önlenebilmesi için önemli olduğunu ifade etti.

Yunanistan'ın Kariye Camii'nin ibadete açılmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Yerapetritis, bu durumun 2020'de alınmış bir karar olduğunu hatırlattı.

Yerapetritis, 13 Mayıs'ta yapılacak olan Türkiye ziyaretinin önemli bir adım olduğunu belirtirken, liderlerin buluşmasının samimi bir görüşme olması gerektiğini ve pozitif gündem, siyasi diyalog ve güven artırıcı önlemleri içeren görüşmelere yönelik bir yol haritası çizilmesi gerektiğini söyledi.