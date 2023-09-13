Bir anda sahneye çıktılar: Ünlü grubun konserinde 'uyuşturucu' uyarısı

Bursa'da ünlü bir müzik grubunun konseri öncesinde bir anda sahneye çıkan Narkotik ekipleri, uyuşturucu uyarısında bulundu.

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Bir anda sahneye çıktılar: Ünlü grubun konserinde 'uyuşturucu' uyarısı

Bursa’da ünlü müzik grubu Dedublüman konserine narkotik polisleri damga vurdu. Binlerce gencin hınca hınç doldurduğu açık hava sahnesinde müzik grubu öncesi sahneye çıkan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahneden "Uyuma" gençliğine sahip çık" diye bağırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber" ve "Uyuma" projelerinin tanıtımı için kolları sıvayan Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Açık Hava Sahnesinde ünlü müzik grubu Dedublüman konserine damga vurdu.

BİR ANDA SAHNEYE ÇIKTILAR

Konser öncesi sahneye çıkan Narkotik polisleri, 5 binin üzerindeki gence uyuşturucunun zararlarından bahsedip "Uyuma Gençliğine Sahip Çık" dedi.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" "Narkorehber" projelerinden de bahseden Narkotimler gençlerin ilgisiyle karşılaştı.

Öte yandan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan uyuşturucu ile mücadele eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde 19 ayrı faaliyette 8 bin 470 yurttaşa el broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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