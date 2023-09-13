Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 'Sisi’nin dizinin dibine oturdu'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi X (Twitter) hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Zirvesi’ndeki temaslarından bahsetti.

“SİSİ’NİN DİZİNİN DİBİNE OTURDU”

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sık sık hedef aldığı “darbeci” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesini “Erdoğan, egemen güçlerin baskısıyla, Sisi’nin dizinin dibine oturdu” sözleriyle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

Erdoğan, katıldığı G20 Zirvesinde egemen güçlere boyun eğmiş, Türkiye’nin dışlanmasına göz yummuş, tarihi bir skandala imza atmıştır. Önce malum konuyla başlayayım. 2015 yılından bu yana “ülkeler arasında kalıcı düşmanlık olmaz, bölgenin iki önemli aktörü olan Türkiye ve Mısır bir araya gelmelidir” dediğimiz için bizi “darbecilik” ile suçlayan Erdoğan, egemen güçlerin baskısıyla, Sisi’nin dizinin dibine oturdu. Ama içeride kaplan kesilip dışarıda süt dökmüş kediye dönen Erdoğan’ın, en utanç verici faaliyeti sadece bu değil…

G20 Zirvesinde, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru oluşturuldu. Bu yeni hat, G20 ülkelerinin içinde belki de en stratejik konuma sahip olan Türkiye’yi kapsamıyor. Bu tarihi bir yok sayılmadır, utançtır.

Mersin ve İskenderun gibi limanlara sahip bir ülkenin bu yeni hatta yer almaması, hem ticaret hem de itibar açısından büyük bir kayıptır. İtibarı lükste, şatafatta arayanlar; yaşadıkları olağanüstü lüks hayatı halka “itibar” diye satanlar, itibarımızı yerle bir etmiştir. Şu fotoğrafta Türkiye’nin olmamasının hiçbir izahı yoktur.

Siz o zirveye Katar Emiri’nin “hediye(!)” uçağıyla katılırsanız, malvarlığınızın hesabını veremezseniz, egemen güçler azarlayınca her siyah dediğinize beyaz derseniz, sizi böyle rezil ederler. Erdoğan G20 sonrası uçağına aldığı medyasına “Türkiyesiz bir koridor olmaz” diye de caka satmış. Peki, bunu zirvede, yüzlerine söyledin mi? “Bölgede bizim olmadığımız bir masa kurulamaz” dedin mi? Elbette hayır. Çünkü içeride aslan, dışarıda kedi… Bu yeni hat, basit bir mesele değildir. Ülkemizin geleceğini, büyümesini, kalkınmasını çok yakından ilgilendiriyor. Bu skandaldan dönülmesi için var gücümüzle çalışacağız.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1701919564370481425