Adalet Bakanlığı'ndan Sezgin Tanrıkulu açıklaması

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ye yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Tunç, "Soruşturma sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisine intikalinden sonraki süreç meclisin takdirindedir" dedi.

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Adalet Bakanlığı'ndan Sezgin Tanrıkulu açıklaması

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TV 100'deki yayında TSK'yi eleştirmiş ve "TSK'nın yaptığı her şey eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız" ifadesini kullanmıştı.

Tanrıkulu'nun açıklamaları hakkında değerlendirmede bulunan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez" demişti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Tanrıkulu'nun sözleri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' ve 216. maddesinde düzenlenen 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlarından soruşturma açıldı" denildi.

"SÜREÇ MECLİSİN TAKDİRİNDEDİR"

Söz konusu gelişmeler sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Konu yargıya intikal etti. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiçbir vatandaşımıza yakışmaz. Bu soruşturma sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisine intikalinden sonraki süreç meclisin takdirindedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sezgin Tanrıkulu CHP Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç TSK
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